PSG Mercato : Laporta annonce le retour de Messi au Barça !

PSG Mercato : Alors que le Paris SG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi, le Barça multiplie les efforts pour rapatrier son ancien capitaine.

PSG Mercato : Laporta veut faire revenir Lionel Messi

Le FC Barcelone est bien décidé à revenir sur le devant de la scène nationale et européenne. Après avoir réussi le gros coup Robert Lewandowski pour seulement 45 millions d’euros, le club espagnol nourrit également un autre rêve gigantesque : faire revenir son ancienne star Lionel Messi. C’est du moins l’énorme pari du président Joan Laporta auprès des Socios et de son entraîneur Xavi.

« Le retour de Messi est quelque chose auquel j'aspire et dont je me sens responsable, et je pense que nous ferons de cette ambition une réalité, c'est notre intention. J’aimerais que la fin de sa carrière soit avec Barcelone et une standing ovation dans tout le stade », a déclaré le dirigeant catalan depuis son lieu de villégiature aux États-Unis, dans des propos rapportés par AS. Toutefois, JoanLaporta est bien conscient qu’une arrivée de l’international argentin ne sera pas possible pour cet été et qu’il faudra encore batailler avec le Paris SG qui a lui aussi des ambitions pour son numéro 30.

PSG Mercato : Xavi attend Messi à Barcelone

D’après les informations du quotidien espagnol Sport, « Jules Koundé ne sera pas la dernière bombe du Barça sur ce mercato estival, qui dure encore un mois et qui peut amener une autre surprise ». Cependant, Joan Laporta et les siens ne lanceront pas d’offensive pour Lionel Messi. Alors que le contrat de la Pulga expire le 30 juin prochain, l’objectif du Barça est de commencer à l'attirer dès la fin du mercato estival en vue d’un retour gratuit dans un an.

Le média catalan assure que Xavi aurait expressément demandé à la direction barcelonaise de tout mettre en œuvre afin d’acter le retour du natif de Rosario l’été prochain. Une rude bataille s’annonce donc entre le Paris SG et le club culé puisque Nasser Al-Khelaïfi entend bien convaincre le septuple Ballon d’Or de rallonger son contrat d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Reste maintenant à savoir quelle décision prendra le principal concerné le moment venu.