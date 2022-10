OL : Un buteur fait une annonce sur l’arrivée de Laurent Blanc

Relégué sur le banc cette saison par Peter Bosz, Moussa Dembélé s’est confié sur Laurent Blanc, le tout nouvel entraîneur de l’ OL.

Accroché par Toulouse (1-1) lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais a mis fin à sa collaboration avec Peter Bosz. Dimanche, l’ OL a annoncé la mise à pied du technicien néerlandais. Lequel laisse Lyon à la 9e place du championnat et sur une série de cinq matchs sans victoire, dont quatre défaites de rang. Dans la foulée de cette annonce, la direction lyonnaise a confirmé la nomination de Laurent Blanc. Relégué sur le banc suite à la signature de Lacazette par Bosz, Moussa Dembélé semble déjà conquis par son nouvel entraîneur. Interrogé par Téléfoot, il estime que l’ancien coach du PSG va insuffler une nouvelle dynamique à Lyon.

« C’est un entraîneur offensif. Il aime bien avoir une relation particulière avec tout le monde. C’était un grand joueur avant d’être un grand coach, un grand homme. C’est à nous de l’écouter et de mettre en pratique ce qu’il demande sur le terrain. Si on est à la place qu’on est, c’est qu’il y a des choses qui n’ont pas marché en notre faveur. Il est là pour remettre de l’ordre et c’est normal. »