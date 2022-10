Mercato PSG : Joao Felix disposé à quitter l’Atlético, une chance pour Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 15 octobre 2022 à 17:51

Ciblé lors du mercato PSG l'été dernier, Joao Felix se dispose à quitter l’Atlético Madrid. Le joueur est un choix de Luis Campos pour l'après-Messi

Le Paris Saint-Germain ne compte pas laisser partir Lionel Messi au terme de son contrat actuel, soit le 30 juin 2023. Satisfait de l’impact de la star argentine dans le développement du label PSG, les décideurs du club de la capitale aimeraient la voir rester une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024, avec une année en option. Mais en cas de refus de la Pulga, le conseiller football en charge des mercato PSG aurait déjà sa petite idée sur le profil idéal pour renforcer offensivement l’équipe de Christophe Galtier.

En effet, selon le journaliste brésilien Bruno Andrade sur Twitter, Luis Campos pourrait lancer une offensive pour tenter de recruter Joao Felix en cas de départ du natif de Rosario à l’été 2023. L’affaire s’annonce cependant déjà compliquée puisque le Champion de France devra négocier un accord avec l’Atlético Madrid. Les dirigeants madrilènes sont en position de force puisque le milieu offensif de 22 ans dispose dans son contrat d’une clause libératoire de 350 millions d’euros. Pour autant, la volonté du jeune compatriote de Cristiano Ronaldo pourrait offrir une belle ouverture aux Rouge et Bleu dans ce dossier.

PSG Mercato : Joao Felix victime de « harcèlement moral » à l’Atlético

Arrivé au mercato de juillet 2019 contre un chèque de 127 millions d’euros, Joao Felix semble se diriger vers un départ de l’Atlético Madrid. Ayant participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues avec seulement 7 matchs en tant que titulaire, l’international portugais penserait à un départ. Il faut dire que depuis l’accord entre le Barça et les Colchoneros pour le transfert définitif d’Antoine Griezmann, l’entraîneur du club madrilène Diego Simeone s’appuie de plus en plus sur l’attaquant français.

Ce samedi, le journal A Bola révèle que João Félix vivrait une situation décrite comme un « harcèlement moral » à Madrid. Après consultation, un spécialiste serait parvenu à cette conclusion et en aurait informé la direction de la formation espagnole. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne souhaiterait changer de club dès cet hiver ou l’été prochain.

Toutefois, le Paris SG devra compter avec la concurrence du Barça, du Bayern Munich, de Liverpool et des deux clubs de Manchester sur ce coup.