Angers SCO Mercato : L'importante sortie de Baticle sur son avenir

Interrogé sur son futur, Gérald Baticle a lâché une réponse claire alors dans cette période difficile pour l’ Angers SCO, auteur d'un mauvais début de saison.

L’ Angers SCO est dans le dur en ce début de saison. Le club de l’Anjou ne pointe qu’à la 17e place au classement après 10 journées de championnat. Les Scoïstes restent sur deux revers de rang avant de se déplacer sur la pelouse de Toulouse ce dimanche. De quoi jeter le froid sur l’avenir de Gérald Baticle. Surtout qu’une valse des entraîneurs en Ligue 1 est à noter ces derniers jours. Lyon, Brest, Auxerre et Reims viennent de limoger leurs entraîneurs. Malgré la mauvaise passe de son équipe, l’entraîneur angevin ne se sent pas en danger comme il l’a confié en conférence de presse selon des propos relayés par Ouest France.

« Toutes les semaines, on me demande si je suis menacé. Je ne me sens pas menacé. Je suis tellement concentré sur le travail, je n’ai pas le temps de m’occuper des commentaires. Quand je suis arrivé [en 2021], on était menacé de rétrogradation. Cet été, on m’appelait pour me demander si je me sentais menacé, parce que le club allait être racheté. Je ne peux pas être menacé toute ma vie ».