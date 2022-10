PSG-OM : Officiel, Galtier dévoile son commando pour le Classico

Publié par JEAN-LUC D le 15 octobre 2022 à 15:50

En clôture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG recevra l’OM ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes. Découvrez le groupe convoqué par Christophe Galtier.

PSG-OM : le groupe de Galtier avec un retour XXL en attaque

À la veille du premier Classique de la saison contre l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain a dévoilé la liste des 21 joueurs convoqués par Christophe Galtier. Pour cette rencontre consécutive à une série de trois matches sans victoire (trois nuls), l’entraîneur parisien pourra compter sur le renfort précieux de Lionel Messi. Absent lors des deux dernières rencontres des Rouge et Bleu en raison d’une gêne au mollet, l’international argentin de 35 ans est bel et bien présent dans le groupe qui va affronter les hommes d’Igor Tudor demain soir au Parc des Princes. Absent depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain portugais Renato Sanches, arrivé cet été en provenance de Lille OSC, fait également son retour à la compétition.

Pour le reste, le coach du Paris SG sera privé de Sergio Ramos, suspendu, ainsi que de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, tous deux blessés et toujours aux soins ou en phase de reprise. Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe a indiqué que si Galtier envisageait un changement de système avec une charnière centrale à deux têtes, le club de la capitale devrait finalement garder son schéma tactique intact avec une défense centrale à trois. Dans ce cas, c’est l’international français Nordi Mukiele, arrivé cet été du RB Leipzig, qui devrait remplacer Sergio Ramos aux côtés de Marquinhos et Danilo Pereira. Toutefois, le journal sportif précise que la réflexion tactique de Galtier dépendra également de la forme de Juan Bernat, absent de l’entraînement collectif de vendredi.

Le groupe du PSG face à l'OM

Gardiens : Donnarumma, Rico, Navas

Défenseurs : Marquinhos, Hakimi, Mukiele, Bernat, Bitshiabu

Milieux : Vitinha, Soler, Danilo, Ruiz, Zaïre-Emery, Verratti, Gharbi, Sanches

Attaquants : Mbappé, Neymar, Sarabia, Ekitike, Messi.