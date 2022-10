ASSE Mercato : Claude Puel fait de lourdes révélations sur Ruffier

Interrogé sur sa relation avec Stéphane Ruffier à l'ASSE, Claude Puel a révélé plusieurs tensions existantes entre lui et l'ex-portier des Verts.

Véritable emblème de l’AS Saint-Etienne durant les années 2010, Stéphane Ruffier a connu une fin de parcours décevante chez les Verts. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens français, le natif de Bayonne avait été mis à pied en 2020 par le club ligérien suite à des conflits avec le nouvel entraîneur de l’époque, Claude Puel. Ce jeudi, le coach de 61 ans est revenu sur cet épisode qui aura marqué un tournant dans la saison de l’ ASSE.

« J’ai eu une altercation avec lui alors qu’on ne se connaissait pas et qu’il n’y avait pas d’a priori. C’était particulier dès le 1er match de s’entendre dire des choses. C’est dommage pour l’équipe dans son ensemble, pour lui aussi », a déclaré l’ancien coach stéphanois au journal L’Équipe.

Connu pour son tempérament bien trempé, Stéphane Ruffier aurait mal digéré le fait d’être relégué au second plan dans la hiérarchie des gardiens à Saint-Etienne. Une tendance confirmée par Claude Puel qui indique de son côté que les performances de l’international tricolore n’étaient pas à la hauteur de ses exigences.

« À un moment donné, son niveau n’était pas celui escompté, il y avait une remise en question à avoir, il n’était pas prêt à l’assumer, tout simplement. Il l’a pris comme si on l’attaquait en tant que personne ou si on remettait en cause son niveau de joueur. »