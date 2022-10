OM : Une légende répond sur son retour à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 18 octobre 2022 à 10:54

Alors que la rumeur a pris de l'ampleur sur un retour au club d'un attaquant mythique de l'OM, ce dernier a pris la parole hier soir.

OM : Jean-Pierre Papin ciblé par Pablo Longoria

Figure emblématique de l'Olympique de Marseille depuis son passage de 1986 à 1992, l'ancien attaquant de l'OM pourrait revenir au club en tant que conseiller stratégique. En effet, Pablo Longoria lui a montré un réel intérêt ces derniers jours pour le faire revenir au sein du club de la cité phocéenne. Véritable icône à Marseille et considéré comme l'un des meilleurs attaquants que l'OM a connu, Jean-Pierre Papin a écrit la quasi-totalité de son histoire à Marseille. Durant la saison 1990-1991, il envoie l'Olympique de Marseille en finale de la Ligue des Champions, et remporte le Ballon d'Or en fin de saison, devenant le troisième français à obtenir cette gracieuse distinction, après Kopa et Platini.

Aujourd'hui, Jean-Pierre Papin dirige l'équipe de Chartres depuis juillet 2020, qui évolue en National 2. Son équipe est actuellement 7e du championnat de National 2, et les dirigeants semblent satisfaits de son travail.

OM : Papin de retour à l'OM ? Il lâche une réponse énigmatique

Hier soir se tenait la traditionnelle cérémonie du Ballon d'Or à Paris, pour distribuer différentes récompenses, et surtout pour élire le meilleur joueur de la saison passée. Sans grande surprise, l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a remporté le trophée et devient donc le cinquième français à s'emparer du Ballon d'Or. Présent à la cérémonie, Jean-Pierre Papin a de ce fait été intérrogé au micro de Bertrand Latour, journaliste de L'Équipe concernant un retour à Marseille. La réponse de l'intéressé a été plutôt brève : "Rien, pour l’instant."

Cependant, il n'a pas démenti l'information, donc il n'est pas impossible de le voir débarquer prochainement du côté de la cité phocéenne, pour le plus grand bonheur des supporters olympiens.