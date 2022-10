Angers SCO : Malgré la méforme, Gérald Baticle reste confiant

L' Angers SCO s'est de nouveau incliné ce week-end face au Toulouse FC en Ligue 1. Malgré cette nouvelle défaite, Gérald Baticle reste plutôt confiant.

Encore une fois, l' Angers SCO s'est incliné en Ligue 1 et a encaissé 3 buts. Avec cette nouvelle défaite, le SCO reste la pire défense de Ligue 1, ce qui l'empêche de prendre des points qui pourraient manquer en fin de saison. De son côté, Gérald Baticle ne panique pas et pointe un manque de réussite sur le plan défensif. Un problème qu'il va rapidement falloir régler pour inverser la tendance.

"Nous prenons encore trois buts. Nous sommes menés très vite. Tout le match nous avons couru après le score. Cela permet à notre adversaire d'entrer dans le match. Beaucoup de bonnes situations en début de seconde période. Nous sommes capables de trouver le cadre, tromper le gardien. Nous avons su le faire, mais trop tard. Nous devons soigner les détails pour être plus efficace défensivement. Notre socle défensif va s'améliorer avec le travail.

Malgré les trois défaites consécutives concédées par l' Angers SCO, Gérald Baticle ne veut pas céder à la panique et reste persuadé que le club réussira à remonter la pente, alors qu'il pointe à la 19e place de Ligue 1. Néanmoins, le coach angevin a affirmé qu'il ne se sentait pas en danger sur le banc du SCO, ce qui lui permet de travailler plus sereinement pour retrouver le chemin du succès avec les Scoïstes.

"Vous ne le voyez pas encore, car on se prend beaucoup de buts. Nous allons régler ces manques. Nous devons travailler avec plus de précision et d'exigence. Je reste persuadé que nous allons trouver des solutions, ça va venir. Nous n'allons rien lâcher."