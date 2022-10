OM : Marseille reçoit une terrible nouvelle avant le RC Lens

Publié par Enzo Vidy le 18 octobre 2022 à 11:54

Après le carton rouge sévère reçu face au PSG dimanche, l' OM ne devrait pas faire appel de cette décision et verra son défenseur être sanctionné.

OM : L'Olympique de Marseille assume la sanction envers Gigot

Le Classico a clairement basculé à ce moment-là. 72e minute, Samuel Gigot tacle violemment Neymar et est expulsé par Clément Turpin. Mais si à vitesse réelle, le tacle est impressionnant, au ralenti, c'est une tout autre histoire. Car malgré la détresse du Brésilien, Gigot ne le touche à aucun moment. Malgré cela, le VAR n'est pas intervenu et le match a définitivement basculé côté parisien.

Alors oui, l'idée de faire appel de cette décision a traversé l'esprit des dirigeants marseillais, dans l'espoir de faire annuler le carton rouge et de pouvoir aligner Samuel Gigot samedi soir face au RC Lens. Mais d'après La Provence, le club phocéen n'entamera pas les démarches nécessaires, car après avoir vu et revu le tacle du défenseur olympien, ils ont estimé que les chances seraient extrêmement minces pour voir le carton rouge de l'ancien défenseur du Spartak Moscou être annulé par la commission de discipline.

OM : Quelle défense face au RC Lens ?

Une chose est désormais certaine, Samuel Gigot ne sera pas disponible pour la réception de Lens au Vélodrome samedi prochain. Et c'est un véritable coup dur pour Igor Tudor, qui n'est pas certain de pouvoir compter sur Eric Bailly, et qui devra une nouvelle fois se passer des services de Sead Kolasinac, toujours blessé. Reste à savoir qui accompagnera Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba si le forfait d'Eric Bailly venait à être confirmé. Selon La Provence, une titularisation du jeune Isaak Touré n'est pas à exclure.

L' OM, qui reste sur deux défaites consécutives en Ligue 1, doit impérativement s'imposer face au Sang et Or samedi pour repasser devant les nordistes et retrouver le podium. Face à des Lensois qui s'étaient imposés l'année dernière 3-2 en terre marseillaise, la tâche s'annonce corsée pour Igor Tudor et ses hommes.