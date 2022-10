Real Madrid Mercato : Pérez snobe Mbappé pour une autre superstar !

Publié par Thomas G. le 18 octobre 2022 à 19:06

Après le refus de Kylian Mbappé, le Real Madrid souhaiterait passer à autre chose en recrutant un grand attaquant de Premier League.

Real Madrid Mercato : Mbappé n’est plus la priorité du Real

Le Real Madrid compte un nouveau Ballon d’Or dans son effectif depuis hier soir avec le sacre de Karim Benzema. Les Merengues devraient célébrer l’attaquant français lors de la reception du FC Séville ce week-end en championnat. En parallèle de la cérémonie, le président du Real Madrid était présent et a répondu aux questions concernant un éventuel intérêt pour Kylian Mbappé. Florentino Pérez a botté en touche en expliquant que les Merengues n’étaient plus intéressés et que Vinicius et Rodrygo étaient les futurs Ballons d’Or.

Selon les informations de AS, le Real Madrid n’est plus intéressé par Kylian Mbappé, les Madrilènes veulent se focaliser sur un nouvel objectif. Florentino Pérez souhaite recruter Erling Haaland dans deux ans pour succéder au Ballon d’Or, Karim Benzema. Les dirigeants du Real Madrid estiment que le cyborg norvégien est le remplaçant idéal de l’international français. Dans cette optique, le dossier Kylian Mbappé devrait être abandonné pour faciliter la venue d’Erling Haaland. Le Real souhaiterait attendre l’activation de la clause libératoire d’Erling Haaland en 2024 pour débourser 180 millions d’euros et l’arracher à Manchester City. Une mauvaise nouvelle pour les Cityzens tandis que les fans parisiens peuvent être soulagés.

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez doit également gérer son effectif

En parallèle du dossier Erling Haaland, le Real Madrid va devoir prendre d’importantes décisions dans les semaines à venir. Les contrats des deux légendes Toni Kroos et Luka Modric arrivent à expiration en juin prochain et les deux joueurs sont toujours performants. Les Merengues pourraient décider de prolonger leurs contrats d'une année supplémentaire. Les Madrilènes devront également prendre une décision concernant la situation d’Eden Hazard qui est en maque de temps de jeu. Barré par la concurrence de Vinicius et Rodrygo, l’international belge pourrait plier bagage lors du prochain mercato hivernal.