ASSE : Deux ans après son départ de Saint-Etienne, Ruffier rejoue

Publié par ALEXIS le 19 octobre 2022 à 13:01

Stéphane Ruffier sort de l’ombre, près de deux ans après son départ de l’ ASSE. Il va rejouer ce mercredi soir, pour la bonne cause.

ASSE : Stéphane Ruffier remet les gants pour la bonne cause

Ce mercredi 19 octobre, l’ancien portier de l’ ASSE, Stéphane Ruffier, va remettre les gants. Il sera dans les perches du club de Bayonne, contre le Variétés Club de France de Didier Deschamps, Bixente Lizarazu, Robert Pires, Fabien Barthez ou encore Christian Karembeu. Stéphane Ruffier a annoncé le match prévu au stade Jean Dauger à partir de 19h, sur son compte Twitter. Une rencontre au profit d'Haur Eri, une association ayant pour but d'égayer le quotidien des enfants malades et hospitalisés à l'hôpital de Bayonne.

Le dernier rempart de l’ ASSE s’est même permis de défier les anciennes gloires et stars du Variétés Club de France. « On a beaucoup parlé de l'équipe de Variétés Club de France, mais du côté de l'Aviron, l'équipe sort de chapeau l'une des plus belles fiertés du club ! »

Stéphane Ruffier n'affrontera pas Claude Puel à Bayonne

Lors de cette rencontre caritative à Bayonne, Stéphane Ruffier aurait pu retrouver Claude Puel, joueur du Variétés Club France. Mais l'ancien coach des Stéphanois, qui avait évincé le portier, n'est pas sélectionné pour ce match. Pour rappel, Ruffier a quitté l’ ASSE sur un bras de fer avec Claude Puel. Relégué sur le banc de touche de l’équipe professionnelle en février 2020, au profit de son éternelle doublure Jessy Moulin, le gardien de but de l’AS Saint-Etienne n’avait guère apprécié la décision de l’entraîneur des Verts.

Resté quasiment un an sans jouer, le portier de 36 ans a finalement été licencié par la direction des Verts en janvier 2021, à six mois de la fin de son contrat. Parti de l’ AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier a mis fin à sa carrière le 13 janvier 2021 et est devenu éducateur à l’Aviron Bayonnais FC, le club où il a été formé (1992-2002). Le litige entre le portier et le club ligérien se tient toujours devant le Conseil de prud'hommes.