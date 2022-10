Barça Mercato : Une star de Premier League veut signer à Barcelone

Publié par Thomas G. le 19 octobre 2022 à 13:31

Toujours en quête d'un nouveau milieu de terrain pour remplacer Sergio Busquets, le Barça a réussi à séduire un milieu de Premier League.

L’été prochain le FC Barcelone sera l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts. Les Blaugranas vont tenter de rapatrier Lionel Messi qui sera libre en juin 2023 et le Barça devrait se séparer de nombreux joueurs. En parallèle, le FC Barcelone doit préparer la succession de Sergio Busquets. Les dirigeants Catalans s’activent en coulisse depuis plusieurs mois et les pistes se sont multipliées. Martin Zubimendi, Youri Tielemans, Ilkay Gundogan, Jorginho, N’Golo Kanté ou encore Ruben Neves ont été pistés par le Barça.

Selon les informations de José Alvarez, le milieu portugais de Wolverhampton verrait d’un bon œil un transfert en Catalogne. L’ancien prodige du FC Porto souhaite quitter les Wolves cet été pour franchir un cap et signer dans un grand club. Sous contrat jusqu’en 2024, sa situation contractuelle pourrait faciliter la transaction entre Wolverhampton et le Barça. Les Blaugranas pourraient utiliser l’argent des ventes éventuelles d’Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong pour recruter Ruben Neves. Le club culé souhaiterait rapidement passer à l’action pour éviter toute concurrence et une augmentation du prix du transfert. En cas de bonne Coupe du Monde du milieu portugais, les Wolves pourraient réévaluer la valeur de Ruben Neves et contrecarrer les plans du Barça.

Barça Mercato : Le FC Barcelone récompensé au Ballon d'Or

Le FC Barcelone n’a pas été élu meilleur club du monde à la cérémonie du Ballon d’Or, mais les Blaugranas ont remporté plusieurs prix. Gavi a succédé à Pedri en tant que lauréat du trophée Kopa et Robert Lewandowski a remporté le trophée Muller. Alexia Putellas a été élue Ballon d’Or féminin pour la deuxième année consécutive, une première dans l’histoire. La milieu du Barça est la première joueuse à remporter cette distinction à deux reprises.