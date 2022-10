PSG Mercato : Une figure du SRFC était tout proche de signer à Paris !

Publié par Thomas le 19 octobre 2022 à 14:01

Dans un entretien accordé à la chaîne Colinterview, une légende du Stade Rennais est revenu sur son transfert avorté au PSG.

PSG Mercato : Jimmy Briand a été retenu par Pinault au SRFC

Ancienne figure du Stade Rennais mais également de l'Olympique Lyonnais, Jimmy Briand s'est livré cette semaine sur son parcours en professionnel dans l'émission Colinterview sur YouTube. Formé au SRFC, l'ancien attaquant des Bleus (5 sélections) est notamment revenu sur son été 2008, où il était en partance pour le Paris Saint-Germain, alors entraîné par un certain Paul Le Guen. Malgré un accord trouvé avec les Rouge et Bleu depuis janvier, le joueur raconte avoir été bloqué par sa direction. L'un des plus grands « regrets » de sa carrière.

« C'est un grand regret, je suis de la région parisienne, Paris c'était le club de mes rêves. En 2007, je prolonge mon contrat (au Stade Rennais) avec une garantie de pouvoir partir à l'été 2008. On fait une saison un peu moyenne. En janvier, Guy Lacombe arrive. Lors de son arrivée il dit qu'il veut me garder l'été suivant. Moi j'ai un accord avec la direction (du SRFC) pour partir. On arrive l'été 2008, je tombe d'accord avec Paris. J'ai déjà vidé ma maison, je prépare mon déménagement. Sauf qu'on me dit ' Non tu pars pas '. »

Fortement déçu et se sentant trahi par sa direction, Jimmy Briand décide à ce moment de ne plus se présenter aux entraînements du Stade Rennais pour forcer son transfert au PSG, que le club breton refuse toujours. Face à cette situation délicate, le Français reçoit alors un ultimatum important de la part de son président.

« Un moment ça dure trop longtemps et tu as François-Henri Pinault, le grand patron, qui prend son téléphone. Je vois un numéro masqué qui m'appelle. "Bonjour c'est François-Henri Pinault, alors écoute bien, je n'ai pas besoin d'argent, si tu ne veux plus jouer c'est ton problème en tout cas tu ne partira pas de Rennes" », raconte Jimmy Briand.

PSG : Un ultimatum qui finira par payer

Après cet appel pour le moins perturbant, le joueur raconte avoir contacté directement le directeur sportif du Paris SG de l'époque, Alain Roche. Toujours désireux d'enrôler l'avant-centre rennais, le dirigeant parisien assure alors à ce dernier que tout sera mis en place pour boucler son transfert. Cependant, un nouvel appel du président rennais cette fois-ci avec Alain Roche, entérinera définitivement la signature de Jimmy Briand au Paris Saint-Germain. Finalement, le natif de Vitry-sur-Seine verra son contrat réévalué chez les Rouge et Noir et signera une saison 2008/2009 de très haut niveau, avec 12 buts et 6 passes décisives.