Stade Rennais Mercato : Un buteur du SRFC pousse pour un retour

Publié par Ange A. le 25 novembre 2022 à 04:37

Ancien attaquant de l’équipe de France et du Stade Rennais, Jimmy Briand pour un retour au SRFC. Il s’est confié sur son avenir.

Libre de tout contrat cet été, Jimmy Briand a décidé de mettre un terme à sa carrière. L’avant-centre de 37 ans était en fin de contrat chez les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire évolue en Ligue 2 cette saison suite à sa relégation lors du précédent exercice. Néo-retraité, l’ancien buteur bordelais formé au Stade Rennais ne chôme pas pour autant. L’ancien du SRFC s’est reconverti dans les médias. Interrogé par Rennes Sport, l’ancien international tricolore ne compte pas s’éterniser dans le monde des médias. Il vise même un retour au club breton. Loin de rechausser ses crampons, Briand souhaite contribuer à l’encadrement des jeunes.

Stade Rennais Mercato : Jimmy Briand veut revenir au SRFC

Dans sa sortie, l’ancien buteur du SRFC ne manque pas d’ailleurs de clamer son amour pour le SRFC. En 213 apparitions sous le maillot rouge et noir, il totalise, 43 buts et 29 passes décisives. « C’est mon club de cœur, et ça l’a toujours été, tout au long de ma carrière. Je suis un supporter des "Rouge et Noir" et je le resterai. Revenir travailler ici, bien sûr, je peux l’imaginer, ce serait fort mais si cela doit arriver, cela arrivera. Je sais que je ne resterai pas 20 ans dans le monde des médias, même si aujourd’hui, j’y prends beaucoup de plaisir », a confié Jimmy Briand.

L’ancien Bordelais a déjà fait un pas dans le monde de la formation en lançant B-Pro Academy. Une fois ses diplômes d’entraîneur passés, il souhaite encadrer les attaquants. « Clairement, oui. Je souhaite coacher et pourquoi pas, les attaquants. Aujourd’hui, j’ai ouvert la B Striker Academy, près de Bordeaux, pour aider les jeunes, leur transmettre ce que j’ai pu apprendre aux côtés de tous les joueurs que j’ai côtoyés tout au long de ma carrière. Ensuite, je souhaite devenir entraîneur, dans un centre de formation, ou pourquoi pas, dans un staff professionnel », a indiqué l’ancien avant-centre aux 5 capes avec les Bleus.