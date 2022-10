Mercato PSG : Révélations glaciales de Draxler sur son départ

Pas dans les plans du nouveau coach du PSG, Julian Draxler est prêté à Benfica. L’Allemand a dévoilé les coulisses de son départ.

Le Paris Saint-Germain a procédé à un important dégraissage cet été. Plusieurs éléments pas dans les plans de Christophe Galtier, le nouveau coach du PSG, ont été priés de quitter le club. Souvent annoncé sur le départ lors des récentes fenêtres de transfert, Julian Draxler fait partie des joueurs qui ont quitté le navire. Le milieu allemand est prêté cette saison au Benfica Lisbonne. Aucune option d’achat n’a été incluse dans le prêt du joueur âgé de 29 ans. Interrogé par Show Sport, l’international allemand a dévoilé les coulisses de son départ de Paris. Il révèle notamment que cette opération a été bouclée en un laps de temps.

« C’était une nuit blanche, j’étais dans une situation compliquée avec ma femme enceinte. J’ai reçu un appel et j’ai dû dire oui ou non. J’ai répondu par l’affirmative, j’ai fait mes valises et j’ai dû dire à ma femme que j’allais à Lisbonne. C’était très spontané. Il y avait plusieurs choses à négocier, mais je pense que le PSG a aussi essayé de faciliter un peu. »