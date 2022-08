PSG Mercato : Draxler a quitté Paris, direction son nouveau club !

Publié par Thomas le 31 août 2022 à 17:15





PSG Mercato : Longtemps réticent à faire ses valises du Paris SG, Julian Draxler a quitté la capitale pour s'engager dans son nouveau club.

Quel mercato du PSG cet été ! Alors que les Rouge et Bleu ont officialisé hier la signature de Fabian Ruiz en provenance de Naples, le club de la capitale a bouclé un nouveau départ et pas des moindres. À un peu plus de 24 heures de la fermeture du marché des transferts, Antero Henrique a décidé de passer la deuxième dans son dégraissage d’effectif. Après l’officialisation du transfert d’Édouard Michut à Sunderland, le Paris SG va se séparer d’un nouveau milieu de terrain dans les prochaines heures, Julian Draxler.

Si l’international allemand souhaitait dans un premier temps rester jusqu’à la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, la pression mise par la direction pour son départ aura finalement eu raison de lui. Comme révélé par Loïc Tanzi sur Twitter, le milieu offensif de 28 ans est arrivé à Lisbonne cet après-midi pour finaliser son transfert à Benfica. Futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, le club portugais devrait enrôler Julian Draxler en prêt où Paris prendra en charge une grande partie du salaire. Selon plusieurs sources locales, l’ancien joueur de Wolfsburg devrait passer sa visite médicale dans la soirée.

PSG Mercato : Visite médicale en cours pour Paredes, Gueye bientôt officialisé

Dans le même temps, le Paris SG a finalisé les départs de deux de ses milieux de terrain. Dans les plans de la Juventus depuis de longues semaines, Leandro Paredes va bien s’engager chez les Bianconeri après qu’un accord total ait été trouvé entre les trois parties. Selon Gianluca Di Marzio, l’international argentin passe actuellement sa visite médicale à Turin et devrait assister dans la foulée à la rencontre de son futur club contre la Spezia dans les tribunes.

En parallèle, Idrissa Gueye va lui retourner à Everton. Le champion d’Afrique aurait déjà effectué ses tests médicaux chez les Toffees et devrait s’engager officiellement dans les prochaines heures. Dans le même temps, Antero Henrique est parvenu à transférer Layvin Kurzawa à Fulham et serait proche d’acter le départ d’Abdou Diallo à Leipzig.