RC Lens : Franck Haise tient le remplaçant de Jimmy Cabot

Publié par Thomas le 20 octobre 2022 à 19:17

Privé de sa recrue Jimmy Cabot jusqu'à la fin de la saison, Franck Haise a fait le point sur les options possibles pour remplacer le piston du RC Lens.

RC Lens Mercato : Pour remplacer Cabot, Haise a sa petite idée

C’est la mauvaise nouvelle du côté du RC Lens. Vainqueurs du Montpellier HSC le week-end dernier au stade Bollaert-Delelis, les Sang et Or ont appris la blessure longue durée de leur piston droit, Jimmy Cabot. Touché lors d’un choc avec Faitout Maouassa, la recrue lensoise devrait louper plusieurs mois de compétition et risque même de ne pas rejouer avant la fin de la saison. Face à cette déconvenue de taille, Franck Haise va devoir innover pour son couloir droit et a donné quelques indices sur ses plans pour remplacer Jimmy Cabot.

En conférence de presse, le technicien du RCL a indiqué qu’il souhaitait faire avec ses forces en présence en attendant tout recrutement à ce poste, utilisant notamment le Polonais Przemislaw Frankowski.

« Quand on est coach, on regarde d’abord les joueurs qui sont là, les ressources du groupe et il n’y en a pas 50 000, c’est sûr. Cela peut passer par faire jouer un joueur faux pied comme on le fait avec Przemyslaw Frankowski quand il joue piston gauche ou avec Massadio Haïdara quand il évolue axe droit. Przemyslaw Frankowski, qui connait le poste, est aujourd’hui l’option numéro 1. »

RC Lens : Franck Haise pourra puiser chez ses jeunes

Autre option envisagée pour remplacer Jimmy Cabot, l’introduction progressive dans l’effectif de jeunes joueurs capables d’évoluer à ce poste. Dans cette optique, le prometteur Mamadou Thiam (20 ans), pourrait par exemple être amené à entrer en fin de match pour faire souffler Frankowksi. Une option envisageable mais pas idéale selon Franck Haise.

« On a fait venir des jeunes de la réserve. En véritable piston droit formé à ce poste, il y a Mamadou Thiam qui a beaucoup de travail et qui n’est pas titulaire à part entière en National 3. Mais au moins, ils viennent s’entraîner avec nous. Je connais les jeunes de la Gaillette, ils s’entrainent avec nous et c’est déjà une bonne chose, en fonction des besoins, ils pourront déjà apparaitre dans le groupe », a indiqué l’entraîneur de 51 ans qui évoquait également la possibilité d’utiliser un joueur offensif à ce poste jusqu’à un possible recrutement en janvier.