RC Lens Mercato : SRFC, les pistes du RCL pour remplacer Cabot !

Publié par Thomas le 17 octobre 2022 à 15:55

Alors que le RC Lens a annoncé l'absence de son piston Jimmy Cabot pour au moins 6 mois, le club pourrait opter pour la signature d'un joker.

RC Lens Mercato : Fin de saison pour Cabot au RCL ?

C’est un sacré coup dur qu’a acté ce lundi le RC Lens, deux jours après son succès important contre le Montpellier HSC en Ligue 1. Entré à l’heure de jeu, le piston droit Jimmy Cabot est sorti blessé d’un choc en fin de rencontre avec Faitout Maouassa. Alors que Franck Haise ne cachait pas son inquiétude en conférence de presse après la rencontre, le club artésien a donné un bilan officiel de l’état de sa recrue estivale cet après-midi.

Dans un communiqué, le RC Lens a annoncé que Jimmy Cabot souffrait d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, l’éloignant des terrains pour un minimum de 6 mois. Une nouvelle terrible pour les Sang et Or, d’autant que l’ancien joueur de l'Angers SCO semblait s’imposer dans son couloir droit ces dernières semaines. Actuellement 3e de Ligue 1, à deux petits points du FC Lorient, le club artésien pourrait ainsi étudier rapidement la possibilité de recruter un joker médical d’ici le mois de janvier, pour renforcer le poste de piston.

RC Lens Mercato : Plusieurs profils intéressants pour le RCL en Ligue 1

Avec la possibilité de se renforcer hors période mercato en France, le RCL pourrait regarder chez ses rivaux en championnat pour venir renforcer son poste de latéral pour le reste de la saison. Parmi ces pistes potentielles, on trouve notamment le prometteur Lorenz Assignon, du Stade Rennais, doublure du capitaine Hamari Traoré. Le latéral droit du SRFC, dont la valeur toise les 3 millions d’euros, dispose d’un profil offensif qui pourrait plaire aux dirigeants lensois.

Avec l'absence de Jonathan Gradit en défense centrale, les Sang et Or pourraient également envisager l’arrivée d’un joker médical polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe de la défense comme sur un côté. Dans cette optique, plusieurs noms s’offrent à Franck Haise comme Timothée Pembélé (PSG) ou encore l’ancien défenseur de l’ ASSE, Falaye Sacko, moins en vue cette saison au Montpellier HSC. En l’état, le RC Lens devrait composer avec le Polonais Przemislaw Frankowski pour le choc face à l’ OM samedi prochain et pourrait également attendre le prochain mercato hivernal pour se renforcer au poste de piston droit.