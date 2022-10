Montpellier HSC Mercato : Pitau se confie avant le choc face à l'OL

Tout juste nommé entraîneur de l'équipe première du Montpellier HSC, Romain Pitau s'est exprimé avant d'affronter l'OL ce samedi.

Depuis le début de la semaine, le Montpellier HSC a un nouvel entraîneur. Après le licenciement d’Olivier Dall’Oglio, le président du MHSC a décidé de confier l’équipe professionnelle à Romain Pitau. L’ancien milieu montpelliérain assurera l'intérim pendant cinq match jusqu’à la Coupe du Monde. Interrogé en conférence de presse d’avant-match, Romain Pitau s’est exprimé sur sa nomination en tant que coach du MHSC. Le nouvel entraîneur du club de la Paillade a déclaré :

« C'est une situation particulière, je ne m'y attendais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de réflexion. Par contre, je m'y prépare depuis quelques années, j'ai passé le diplôme et beaucoup travaillé pour ça. J'espérais que cela arrive un jour. Malheureusement, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Aujourd'hui, je suis dans cette position-là. J'ai connu beaucoup de choses avec Montpellier et c'est une grande fierté pour moi, aujourd'hui, de pouvoir diriger l'équipe. Il n'y a donc pas eu d'hésitation du tout. »