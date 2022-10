OM : Longoria envoie un message fort à un milieu de Marseille

Publié par Enzo Vidy le 21 octobre 2022 à 15:37

Interrogé hier soir sur RMC, le président de l' OM, Pablo Longoria, a confirmé qu'il avait une totale confiance envers un milieu de terrain marseillais.

OM : Pablo Longoria croit en Gerson

Quasiment toujours remplaçant depuis le début de la saison, Gerson vit des moments délicats à Marseille depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Hier soir, le président de l' OM était l'invité de l'émission "Rothen S'enflamme" sur RMC, et il a tenu à prendre la défense du milieu de terrain brésilien.

"On se rappelle qu’il a connu une période similaire la saison dernière. Avec son travail quotidien et sa mentalité positive, il est devenu un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en fin de saison dernière. C’est dans les moments difficiles que tu vois les vrais professionnels. Il a des qualités techniques extraordinaires, il a la capacité de jouer dans cette équipe. On croit beaucoup en lui et on croit qu’il va changer sa situation avec son travail."

La saison dernière, Gerson avec vécu des premiers mois mouvementés lors de son arrivée sur la cité phocéenne. Longtemps décrié par les supporters marseillais, il a finalement réussi à relever la tête et est devenu un élément indispensable du système de Jorge Sampaoli, gagnant sa place dans le cœur des supporters de l'Olympique de Marseille.

OM : Igor Tudor pourrait relancer Gerson face au RC Lens

Avec les performances assez moyennes de Jordan Veretout ces dernières semaines, l'entraîneur marseillais n'exclut pas la possibilité de faire jouer Gerson demain soir face au RC Lens. Interrogé hier après-midi lors de la conférence de presse d'avant-match sur le fait de pouvoir faire jouer Gerson un peu plus bas, Igor Tudor a répondu de façon très brève. "Gerson peut jouer à différents postes." Étant donné que l' OM joue en Ligue des Champions mercredi prochain, il est fort probable de voir un effectif très légèrement remanié face aux Lensois, notamment au milieu de terrain.

La dernière titularisation du milieu brésilien remonte au 8 octobre lors de la première défaite marseillaise à domicile face à l'AC Ajaccio. Associé à Dimitri Payet juste derrière l'attaquant, Gerson n'avait absolument rien montré. En revanche, il s'était montré légèrement meilleur lors du déplacement de son équipe à Angers et une victoire 3-0. Le Brésilien avait d'ailleurs marqué un très joli but. Demain, Gerson ne devrait pas être associé à Dimitri Payet, deux profils similaires, et cela pourrait bien changer la donne sur la performance du milieu de terrain brésilien.