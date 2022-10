ASSE : Le constat alarmant d’un adjoint de Puel à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2022 à 22:37

Adjoint de Claude Puel à l’ ASSE (20192021), Jacky Bonnevay s’est penché sur la situation des Verts en Ligue 2. Il fait un constat alarmant !

Bonnevay assure que l’ ASSE est véritablement en grande difficulté !

À la suite de Jérôme Alonzo (ancien gardien de but de l’ ASSE) ou encore Robert Malm (ancien footballeur devenu consultant sur beIN Sports), qui ont tiré la sonnette d’alarme sur la situation des Verts, Jacky Bonnevay a livré son opinion sur le cas stéphanois, sur France Bleu Lorraine Nord. Il estime que l’équipe de l’AS Saint-Étienne est véritablement en grande difficulté en Ligue 2 où elle a en face des adversaires d’un bon niveau.

« Il y a de bonnes équipes, il y a de bons joueurs, et même si on s'appelle l’ ASSE et qu'on a un public exceptionnel, pour l'instant les Verts sont en grosse, grosse difficulté, en difficulté bien supérieure à l'équipe du FC Metz (relégué comme Sainté, en mai) par exemple ».

Les bouleversements dans le staff et dans l'équipe, mis en cause !

Selon l’ancien adjoint de Claude Puel à Saint-Étienne, les changements opérés sur le banc de touche et l'arrivée de plusieurs nouveaux joueurs expliquent en partie les difficultés actuelles des Verts, car Laurent Batlles doit tout reconstruire, repartir de zéro.

« Il y a beaucoup de bouleversements dans le staff et dans l'équipe. C'est un club en pleine mutation qui a tout changé, le staff technique dans son ensemble. Laurent Batlles, que j'apprécie, se retrouve à avoir tout modifié, tout bouleversé, et il se rend compte que c'est très compliqué. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai travaillé avec des entraîneurs de renom et on n'a pas toujours les résultats escomptés. »

L’AS Saint-Étienne doit lutter pour assurer son maintien

Dans sa conclusion, le technicien français de 61 ans pense que les joueurs de l’AS Saint-Étienne sont toujours marqués par la descente, mais il est encore possible de se maintenir en Ligue 2.

« Quand on descend, c'est toujours compliqué, il y a beaucoup de déception ! On connaît la difficulté de ce championnat de Ligue 2. J'ai vu pratiquement tous les matchs de l’ ASSE. Cinq (5) défaites en 12 journées, ça fait beaucoup. Elle doit se sortir de cette situation très compliquée, se remettre en piste, car maintenant l'important, c'est d'assurer le maintien avant d'espérer plus. »