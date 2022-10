OM-RC Lens : Tudor prépare des surprises, la compo de Marseille !

Publié par Enzo Vidy le 21 octobre 2022 à 13:37

Demain soir, l' OM reçoit le RC Lens au Vélodrome dans un match qui sent la poudre. Concernant la compo de Tudor, deux changements sont à prévoir.

OM-Lens : Igor Tudor face à Franck Haise, spectacle garanti !

Avec un système de jeu quasiment identique pour ces deux équipes qui sont entraînées par deux hommes obnubilés par le jeu offensif, et un enjeu déterminant dans une ambiance des grands soirs à Marseille, ce choc entre marseillais et lensois s'annonce palpitant demain soir. Les olympiens, qui restent sur deux défaites consécutives en championnat face à l'ACA (1-2) et au Parc des princes contre le PSG (1-0), doivent absolument s'imposer face au Sang et Or pour remonter sur le podium et redevenir le dauphin du PSG en attendant le match des Merlus à Troyes dimanche. Côté RCL, on a la possibilité d'éloigner Marseille du podium en réitérant la performance de l'an passée, à savoir gagner au Vélodrome.

Car oui, l'année dernière, le RC Lens était venu faire le gros coup à Marseille en s'imposant 3-2 dans un match exceptionnel. Les lensois, qui ont rapidement mené 2-0 ce soir-là, se sont fait rejoindre juste avant la mi-temps dans un Vélodrome incandescent. Mais en seconde période, les Sang et Or de Franck Haise ont repris l'avantage et sont parvenus à résister aux différents assauts marseillais pour s'imposer dans une rencontre qui sera élue comme étant le plus beau match de la saison. Demain, nul doute que l' OM aura à cœur de prendre sa revanche devant son public, qui attend une réaction de la part de son équipe en championnat.

Compo OM : Gerson et Kolasinac devraient être titulaires

De retour de blessure après pas loin d'un mois d'absence, le défenseur bosnien Sead Kolasinac devrait profiter de la blessure d'Eric Bailly ainsi que de la suspension de Samuel Gigot, pour faire son retour dans le onze titulaire demain soir. Si Isaak Touré était préssentie pour démarrer la rencontre au profit de l'ancien Gunners, le jeune défenseur français devrait démarrer sur le banc. L'autre surprise concerne le milieu de terrain olympien. Gerson, dans le dur ces derniers temps, devrait avoir l'occasion de se montrer demain soir. Le milieu de terrain brésilien devrait être titularisé au poste de numéro dix, derrière l'attaquant.

Avec un gros match qui attend l' OM mercredi à Francfort en Ligue des Champions, Igor Tudor veut essayer de faire tourner un minimum son effectif, en faisant souffler des joueurs très sollicité ces dernières semaines.

Compo probable de l'OM face au RC Lens :

Gardien : Pau Lopez

Défenseur : Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac, Nuno Tavares

Milieux de terrain : Mattéo Guendouzi, Valentin Rongier, Gerson, Amine Harit

Attaquant : Alexis Sanchez