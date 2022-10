Ajaccio-PSG : Clément Vidal prépare une surprise contre le Paris SG

Ce soir, l' AC Ajaccio affronte le Paris Saint-Germain, à domicile, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Un match qui sera compliqué pour les Corses.

Interrogé sur la rencontre à venir entre l' AC Ajaccio et le PSG, Clément Vidal, défenseur de l'ACA s'est livré avant ce match. Même si les Corses pourront compter sur un Beilaili déjà étincelant le week-end dernier, la tâche s'annonce rude pour les coéquipiers de Vidal. Pour faire déjouer les plans du Paris Saint-Germain, l'ancien défenseur de Montpellier compte sur le public qui sera présent au stade François Coty.

"On aura le stade plein, on va être poussé par nos supporters et on va essayer de mettre Paris dans une situation inconfortable, d'aller les chercher et leur montrer qu'ils sont chez nous. Avec l'apport du public, on va réussir à faire de belles choses."