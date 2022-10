OGC Nice-FC Nantes : Les compos probables avec des surprises !

Publié par Thomas G. le 22 octobre 2022 à 04:07

Distancé dans la lutte aux places européennes, l'OGC Nice reçoit le FC Nantes ce dimanche pour entamer une série de victoires avant la trêve.

OGC Nice-FC Nantes : Le Gym devra faire sans plusieurs cadres

L'OGC Nice reçoit le FC Nantes ce dimanche pour la 12e journée de Ligue 1. Cette rencontre oppose deux formations qui ont manqué leur début de saison. Les Aiglons et les Canaris veulent désormais bien finir cette première partie cette saison avant la trêve pour continuer d’espérer. L'OGC Nice veut repartir de l’avant après le match nul face à l’AJ Auxerre. Le FC Nantes souhaite confirmer après sa victoire 4-1 face au Stade Brestois, le week-end dernier.

Les Aiglons seront privés de nombreux joueurs dans ce choc entre deux équipes qui jouent la Coupe d’Europe. Youcef Atal, Hicham Boudaoui et Andy Delort sont blessés et ne seront pas présents dans le groupe de Lucien Favre. Les trois internationaux algériens effectuaient respectivement de bonnes performances avant leurs blessures. L’entraîneur de l'OGC Nice va devoir trouver une solution pour ne pas impacter l’harmonie de son effectif.

Lucien Favre pourrait adopter un nouveau système de jeu en positionnant Gaëtan Laborde, seul à la pointe de l’attaque. Les Aiglons entament une importante semaine avec la réception du FC Nantes dimanche et du Partizan Belgrade jeudi. Deux victoires permettraient au Gym de sortir la tête de l’eau et de faire le plein de confiance avant le déplacement à Lorient, le 30 octobre.

OGC Nice-FC Nantes : Fabien Centonze devrait être dans le groupe

Le FC Nantes s’est rassuré le week-end dernier en surclassant le Stade Brestois 4-1 et les Nantais ont pris leur distance avec la zone rouge. Les Canaris ont reçu une bonne nouvelle cette semaine, Fabien Centonze est prêt à jouer. Le latéral droit de 26 ans devrait être dans le groupe qui se déplacera à Nice dimanche. Fabio et Charles Traoré seront en revanche absents pour cause de blessure.

La compo probable de l'OGC Nice :

Gardien : K. Schmeichel

Défenseurs : J. Todibo, Dante, F. Viti

Milieux de terrain : J. Lotomba, K. Thuram, M. Lemina, R. Barkley, M. Bard, N. Pépé

Attaquant : G. Laborde

La compo probable du FC Nantes :

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : D. Appiah, A. Girotto, N. Pallois, Q. Merlin

Milieux de terrain : S. Moutoussamy, P. Chirivella, L. Blas

Attaquants : I. Ganago, M. Simon, M. Mohamed