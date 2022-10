FC Nantes : Un renfort de retour au FCN avant l'OGC Nice

Publié par ALEXIS le 19 octobre 2022 à 19:31

Recrue de dernière minute du FC Nantes, Fabien Centonze pourrait jouer son premier match à Nice. Il a participé à l’entraînement collectif du FCN, mercredi.

Joker médical du FC Nantes, Fabien Centonze n'a toujours pas disputé de match avec le club qu’il a rejoint le 22 septembre, après la fermeture du mercato estival. Et pour cause, il est blessé aux ischio-jambiers. À quatre jours du déplacement du FCN à l’Allianz Riviera, le défenseur a fait son retour à l’entraînement collectif. Sur les photos publiées par le club sur son site internet, on le voit avec ses coéquipiers à la Jonelière, en pleine préparation du match contre l’OGC Nice, dimanche à 17h05.

En reprise depuis la semaine dernière, Fabien Centonze était pressenti pour faire sa première apparition dans le groupe des Canaris, contre le Stade Brestois (4-1), dimanche dernier. Trop juste, il avait finalement été laissé en dehors du groupe. Si le latéral droit poursuit son retour sans souci, il pourrait faire sa première apparition avec le FC Nantes, lors de la 12e journée de Ligue 1.

Le FCN parmi les mauvaises défenses de Ligue 1

Fabien Centonze (26 ans) a été recruté au FC Metz pour 4 millions d’euros. C’était un joueur important des Grenats lors des trois saisons passées en Moselle. Cependant, il avait été victime d'une déchirure musculaire, qui l'avait éloigné des terrains près de quatre mois, de janvier à fin avril 2022, la saison dernière.

Au FC Nantes, Antoine Kombouaré compte sur Dennis Appiah, l'actuel titulaire au poste de latéral droit. Il s'appuie également sur Sébastien Corchia (32 ans, 9 apparitions pour 1 titularisation en Ligue 1) ou encore le Brésilien Fabio (3 titularisations en 6 matchs disputés en championnat). Mais le technicien kanak pourrait bien faire des changements en défense, vu le nombre de buts concédés (19 en 11 matchs de championnat et 10 en 4 matchs de Ligue Europa).