PSG Mercato : Coup de théâtre à Madrid ! Ramos de retour au Real ?

Après une première saison compliquée, Sergio Ramos a retrouvé son niveau pour son second exercice avec le PSG. De quoi donner des envies au Real Madrid ?

PSG Mercato : Carlo Ancelotti lance un appel du pied à Sergio Ramos

Avec 15 matches toutes compétitions confondues et un but, Sergio Ramos est l’un des éléments les plus utilisés par Christophe Galtier au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison 2022-2023. Des performances qui sont suivies depuis le Real Madrid, notamment par Carlo Ancelotti. De passage en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception du FC Séville, à l’occasion de la 11e journée de Liga, l’entraîneur des Merengues n’a pas tari d’éloges son ancien joueur.

« Sergio Ramos ? Je ne peux pas être surpris, il reste l'un des défenseurs centraux les plus forts du monde. Le football a changé, vous pouvez jouer jusqu'à 40 ans, Paolo Maldini a gagné une Ligue des champions avec moi à 40 ans. Ils prennent plus soin d’eux, ils peuvent jouer plus longtemps », a déclaré le technicien italien.

De quoi à envisager un retour du champion du monde 2010 à Santiago Bernabeu l’été prochain ?

Mercato PSG : Le Real Madrid prêt à rapatrier Sergio Ramos ?

Après seize années de bons et loyaux services, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid durant l’été 2021 pour s’engager librement avec le Paris Saint-Germain. Revenu à son meilleur niveau, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo n’est pas encore une option pour la Maison Blanche, mais s’il continue à performer encore des mois, Carlo Ancelotti pourrait rapidement envisager son retour afin d’encadrer les jeunes la saison prochaine, à en croire le quotidien AS.

De son côté, le Paris Saint-Germain aimerait prolonger le contrat de Ramos pour une saison supplémentaire et le garder encore jusqu’en juin 2024. Toujours en Espagne, le Diario Gol assure que le FC Séville, club formateur de Sergio Ramos, penserait aussi à lui pour renforcer sa charnière centrale la saison prochaine. Le partenaire de Messi, Neymar et Mbappé pourrait donc avoir l’embarras du choix pour son avenir au terme de la saison.