OM Mercato : Amine Harit adresse un message aux supporters…

De retour à l’ OM sous la forme d’un prêt avec option d'achat, Amine Harit s’est confié sur la ferveur des supporters marseillais.

OM Mercato : Amine Harit impressionné par les supporters

Pour les nouvelles recrues de l'Olympique de Marseille, l’ambiance des supporters marseillais est incroyable. Et ce n’est pas Amine Harit qui dira le contraire. De retour à l’ OM, le milieu offensif marocain a déclaré son admiration pour les supporters marseillais lors d’une interview accordée à RTL France. Le joueur de 25 ans a ainsi expliqué que la ferveur marseillaise était quelque chose d'incroyable et unique en son genre.

« Marseille c'est vraiment une ville qui respire par le foot. Il n'y a que des supporters de l'OM, pas comme les autres villes où on peut trouver des supporters d'autres clubs (...) C'est une ville qui ne s'arrête jamais en fait », a confié l’ancien meneur de jeu du FC Nantes, visiblement impressionné par l’ambiance du Vélodrome.

Amine Harit vers un transfert définitif à Marseille

Déjà prêté à l’ OM la saison dernière par Schalke 04, Amine Harit est revenu sur la Canebière cet été. Contrairement à l’année dernière, son prêt dans la cité phocéenne comprend cette fois-ci une option d'achat estimée à 5 millions d'euros. Cette clause sera levée par l’Olympique de Marseille si le joueur dispute 15 rencontres cette saison sous le maillot bleu et blanc. Il comptabilise déjà 10 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, le jeune attaquant sera transféré définitivement à l’ OM d’ici le prochain mercato hivernal.

D’ailleurs, le principal concerné a affiché sa « fierté et sa joie » d’évoluer à l’Olympique de Marseille. Il est heureux à Marseille et souhaite poursuivre sur cette dynamique à l’ OM. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives sous l’ère Sampaoli, Amine Harit est prêt à se montrer encore plus décisif cette saison. Il veut « passer un nouveau cap à Marseille » et espère disputer la prochaine Coupe du monde avec sa sélection nationale.