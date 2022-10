OM-RC Lens : L'avis tranché de Haise sur Tudor avant le choc

Publié par Ange A. le 22 octobre 2022 à 07:37

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise a livré son avis Igor Tudor, son homologue de l’ OM, en marge du choc entre les deux équipes.

OM-RC Lens : Franck Haise sous le charme d’Igor Tudor

Après le Classique perdu contre le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille joue à nouveau gros. L’ OM reçoit le Racing Club de Lens ce samedi pour la 12e journée de Ligue 1. Une affiche qui s’avère importante dans la course aux places européennes. Lens pointe à la 3e place au classement, avec une seule unité d’avance sur le club phocéen (4e). En marge de son déplacement au Vélodrome, Franck Haise s’est exprimé sur Igor Tudor, le nouvel entraîneur marseillais. Le technicien nordiste ne cache pas son admiration envers son homologue croate dont il apprécie le travail.

« C’est une équipe complète, et elle le montre aussi en Ligue des Champions. Tudor est critiqué comme tous les entraîneurs, parfois même avant que ça commence... Mais il montre à tout le monde qu’il fait de très belles choses avec son groupe ».

Un objectif clair pour Marseille contre les Sang et or

L’Olympique de Marseille reste sur deux revers de suite en championnat avant de défier le RC Lens. Les Sang et or ont renoué avec le succès lors de la dernière journée en dominant le Montpellier Hérault (1-0). Face à un concurrent direct dans la course à l’Europe, il s’agira donc pour l’ OM de renouer avec la victoire. Histoire non seulement de retrouver le podium mais également de se rassurer avec son déplacement sur la pelouse de Francfort mercredi en Ligue des champions.

Pour ce choc contre Lens, Igor Tudor sera privé de Samuel Gigot, suspendu après son expulsion contre le PSG. Blessé contre Paris, Eric Bailly devrait également déclarer forfait selon les informations de L’Équipe. Sead Kolasinac pourrait signer son retour dans le groupe en l’absence de l’Ivoirien.