OGC Nice - FC Nantes : Un leader du Gym sonne la révolte

À quelques heures du choc entre l’ OGC Nice et le FC Nantes, Khéphren Thuram a passé un message fort en conférence de presse d’avant-match.

Accroché par l’AJ Auxerre en Bourgogne dimanche dernier (1-1), l’ OGC Nice va tenter de renouer avec la victoire, dès dimanche (17h05), lors de la venue du FC Nantes. Vu le rang des deux équipes, assez proches au classement, l’enjeu de ce choc entre deux équipes en difficulté ce début de saison est bien clair. Le Gym a à coeur de gagner, afin de poursuivre sa remontée vers les places qualificatives à l’Europe. Quant au FCN (14e avec 10 points), une victoire lui permettrait de passer directement devant les Aiglons (13e avec 12 points).

Khéphren Thuram, l’ OGC Nice doit batailler à fond pour forcer les succès. Peu importe l’adversaire en face. « Chacun a sa part de responsabilité sur notre début de saison. Il faut regarder vers l'avant, se regarder dans le miroir, et continuer de travailler parce que ça va tourner », a-t-il déclaré face aux médias.

Sur son début de saison mitigé, à l’image de celui des Aiglons, le milieu défensif a une explication.

« J’ai fait de bons matchs et des moins bons. Ce début de saison a été un peu difficile pour moi. Je n'ai pas eu la préparation que j'aurais souhaité avoir. Le plus important est qu'aujourd'hui ça se passe bien. J'arrive à performer, j'espère que ça va continuer comme ça le plus longtemps possible, jusqu'à la fin de saison », a-t-il expliqué.