PSG Mercato : Un nouveau phénomène mondial fait craquer le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 22 octobre 2022 à 15:07

À la recherche d’un attaquant capable de jouer en pivot pour calmer Kylian Mbappé, le PSG serait sur les traces d’un nouveau phénomène mondial.

PSG Mercato : Luis Campos cible un prodige allemand

Kylian Mbappé n’apprécie pas de jouer en pivot au sein de l’attaque du Paris Saint-Germain. Pour offrir plus de liberté à la star française de 23 ans, Luis Campos et les dirigeants parisiens travailleraient activement à l’arrivée prochaine d’un avant-centre pour compléter l’équipe de Christophe Galtier. Si le nom de Pierre-Emerick Aubameyang a été cité récemment, le conseiller football du club de la capitale aurait d’autres idées pour le poste.

En effet, selon la presse espagnole, le PSG ciblerait un profil jeune et prometteur pour accompagner Mbappé à la pointe de l’attaque. Dans cette optique, Luis Campos viserait le phénomène du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Auteur de 3 buts en 9 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 17 ans fait déjà parler de lui sur le vieux continent. Déjà considéré comme un futur crack, l’international allemand des moins de 21 ans serait ainsi érigé en priorité du côté de Paris.

D’autant qu’il ne coûtera rien aux Rouge et Bleu puisque son contrat expire le 30 juin prochain et qu’il n’a encore signé avec son club formateur. Mais le Champion de France en titre est loin d’être seul sur ce coup. Youssoufa Moukoko faisant partie à ce jour des footballeurs les plus recherchés sur le marché des transferts.

Mercato PSG : Rude concurrence sur la piste Youssoufa Moukoko

Selon le site Football Insider, le Paris Saint-Germain surveille avec une attention particulière la situation de Youssoufa Moukoko. Aux yeux de Luis Campos et la direction parisienne, le jeune buteur du Borussia Dortmund a toutes les qualités pour devenir l’un des plus grands talents dans les années à venir. Les décideurs du Paris SG auraient donc noué des contacts avec son entourage en vue d’un transfert en janvier ou une arrivée libre l’été prochain.

Toutefois, le quotidien catalan Sport assure que le PSG devra compter avec la concurrence du FC Barcelone, Real Madrid et surtout Liverpool, qui serait à ce jour le grand favori pour récupérer Moukoko dans les mois à venir. Même si le BVB est toujours déterminé à convaincre son joyau allemand de parapher un nouveau bail d’ici la fin de saison. Le PSG est donc prévenu.