OM : Battu par le RC Lens, Igor Tudor dénonce une injustice

Publié par Ange A. le 23 octobre 2022 à 05:47

L’ OM s’est incliné contre le RC Lens au Vélodrome. Igor Tudor n’a pas caché sa frustration après cette nouvelle contreperformance.

Le chemin de croix se poursuit pour l’Olympique de Marseille. Samedi à l’Orange Vélodrome, l’ OM a aligné une troisième défaite de rang en championnat. Le club phocéen a été défait à domicile par le Racing Club de Lens. Le club artésien s’est imposé (1-0) grâce à une réalisation de David Pereira da Costa. Ce succès permet aux Sang et or d’occuper provisoirement la place de dauphin du PSG en attendant le match de Lorient à Troyes ce dimanche. Marseille de son côté cale à la 4e place et reste sous la menace du Stade Rennais (5e) et de l’AS Monaco (6e). Pour Igor Tudor, la défaite contre Lens n’est pas méritée. Le technicien croate s’est lâché après la rencontre.

La frustration d’Igor Tudor après la défaite contre Lens

Pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, ses poulains ont sans doute livré leur meilleure prestation cette saison. Le coach de l’ OM juge le résultat sévère. Au micro de Canal Plus, le technicien croate a même dénoncé une injustice après cette nouvelle contreperformance.

« Je vais redire ce que j’ai dit aux joueurs. C’était probablement notre meilleur match de la saison ce soir. Parfois, le football n’est pas juste. Ce qu’il s’est passé est assez peu croyable. L’équipe doit être fière de la manière dont elle a joué. On avait juste besoin de marquer… Personne n’est satisfait après une défaite. Je suis en colère. Mais j’insiste, le football n’est pas juste ce soir, et l’équipe qui méritait de gagner, c’était l’OM ».

Défait par Lens, l’OM ne s’est pas rassuré avant son choc contre Francfort en Ligue des champions. Le club phocéen se déplace sur la pelouse des Allemands pour la 5e journée de la C1.