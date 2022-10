Barça Mercato : La grande annonce de Xavi sur Ousmane Dembélé

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi s’est confié sur l’avenir d’Ousmane Dembélé au sortir de la victoire du Barça (4-0) contre Bilbao.

Le FC Barcelone va mieux après sa défaite contre le Real Madrid dans le Clasico (3-1). Dimanche, le Barça a aligné une nouvelle victoire après sa déconvenue contre son ennemi juré. Les Blaugranas ont dominé l’Athletic Bilbao (4-0) au Camp Nou. Ousmane Dembélé s’est montré décisif lors de cette nouvelle démonstration catalane. L’attaquant français a d’abord ouvert le score pour les siens avant de délivrer trois passes décisives. Sa nouvelle prestation n’a pas laissé son entraîneur de marbre. Au sortir du succès de Barcelone, Xavi a évoqué le cas de son attaquant tricolore. L’occasion d’évoquer l’avenir de son champion du monde, proche de quitter le club catalan l’été dernier. En fin de contrat, Dembélé aurait pu partir gratuitement de la Catalogne.

Le coach du FC Barcelone a de nouveau salué la nouvelle performance de son poulain. Le technicien catalan assure que c’est pour ce genre de prestations qu’il a poussé pour la prolongation du contrat d’Ousmane Dembélé. Lequel a rempilé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024.

« Il y a des jours où il éprouve plus de difficultés, mais ce soir, il a été époustouflant. Tout lui a souri. Dans le football, les décisions que prennent les ailiers c’est souvent tout ou rien, et là tout a souri à Ousmane. Il doit chercher à répéter ce genre de soirs plus souvent. C’est pour cela que j’ai voulu qu’il reste ».