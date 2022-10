Mercato PSG : Un gros retour en attaque se profile à Paris

Publié par Ange A. le 24 octobre 2022 à 07:19

Prêté en Turquie cette saison, Mauro Icardi est loin de réaliser une pige prometteuse. De quoi anticiper un possible retour au PSG.

Mercato PSG : Mauro Icardi vers un échec à Galatasaray

Dans le dur au Paris Saint-Germain ces deux dernières saisons Mauro Icardi a posé ses valises en Turquie cet été. L’attaquant argentin souhaitait se relancer après ses années de galère au PSG. L’avant-centre âgé de 29 ans est prêté sans option à Galatasaray. Accueilli en grande pompe par les supporters du club stambouliote, il compte un but et une passe décisive en trois matchs avec la formation turque. S’il affiche des belles statistiques, l’Argentin serait déjà dans le collimateur de sa nouvelle direction. Selon son ami Juan Etchegoyen, les dirigeants turcs ne sont pas ravis des déboires extraconjugaux du joueur prêté par le champion de France en titre. Lequel s’est récemment séparé de Wanda Nara, sa compagne et agent. Au micro de Mitre Live, l’artiste proche du buteur âgé de 29 ans a jeté un froid sur son avenir en Turquie.

Icardi vers un retour prématuré à Paris ?

À en croire Juan Etchegoyen, Galatasaray ne sait plus quoi faire de Mauro Icardi. L’attaquant encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 semble davantage préoccupé par sa vie privée. Il avait déjà été fortement critiqué dans la capitale en raison de ses mêmes déboires ces dernières années. Sauf que contrairement au PSG, Galatasaray ne compte pas s’en accommoder. Au point où un possible départ d’Icardi n’est pas à exclure à en croire la source. Une mauvaise nouvelle en vue pour le club francilien qui pensait au moins se débarrasser cette saison de l’ancien Intériste qui n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier.

« Mauro ne sait plus quels mots employer. Il est en colère et triste à la fois. Galatasaray n’est pas content de ce que fait l’attaquant, qui risque ainsi de mettre fin à sa carrière plus tôt que prévu ».