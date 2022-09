PSG Mercato : Grogne à Paris après le départ de Mauro Icardi !

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2022 à 09:15





PSG Mercato : Indésirable, Mauro Icardi a enfin quitté le Paris SG pour Galatasaray. Un départ qui n’est pas du goût de tout le monde dans la capitale.

PSG Mercato : Riolo allume Henrique pour Mauro Icardi

Jeudi soir, le Paris Saint-Germain s’est officiellement débarrassé du dernier résident de son « loft », Mauro Icardi. Si les dirigeants peuvent se targuer d’avoir réussi son opération dégraissage, les conditions de départs de certains indésirables soulèvent la colère de certains observateurs comme Daniel Riolo. En effet, le journaliste a allumé Antero Henrique, chargé des ventes au PSG, pour les conditions négociées avec le club turc pour le départ de l’attaquant argentin.

« Ils lui filent une poignée de figues, et le PSG lui file six millions. C’est quand même incroyable. Et ils l’ont pas fait que pour Icardi, ça. En fait, ils ont allégé le vestiaire en disant aux mecs de partir, mais ils continuent à payer les salaires et les mecs jouent dans d’autres clubs », a déploré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC Sport avant de s’interroger sur la portée du travail d’Antero Henrique.

« C’est une nouvelle façon de faire. C’était ça, finalement, le travail d’Henrique. Appeler les clubs en leur disant : 'On vous le donne. C'est gratos, ne vous inquiétez pas, on paye'. Ça, même moi j’étais capable de le faire, pas besoin d’avoir le réseau d’Henrique… », a ajouté le chroniqueur sportif. Mais de quelles conditions parle effectivement Riolo ?

PSG Mercato : Les détails du prêt d’Icardi à Galatasaray

N’entrant pas dans les plans de Christophe Galtier, Mauro Icardi a été prié de se trouver un nouveau point de chute cet été. L’ancien capitaine de l’Inter Milan a finalement trouvé preneur en Turquie. En effet, Galatasaray a dévoilé sur son site officiel les détails du prêt d’une saison de l’avant-centre du Paris Saint-Germain. Selon l’accord conclu, le Champion de France en titre va prendre en charge 90% du salaire d’Icardi.

Sur les 6,75 millions d’euros annuels touchés par le natif de Rosario, Galatasaray ne paiera que 750.000 au cours de la saison 2022-2023. Tout le reste, soit 6 millions d’euros, sera versé par le Paris SG. Un accord de dupes selon Daniel Riolo. Pour rappel, aucune option d’achat n’a été évoquée par les deux clubs concernant le prêt du compagnon de Wanda Nara.