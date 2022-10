OM Mercato : Guendouzi affiche un souhait fort pour son avenir

Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi s’est livré sur son avenir proche avec le Mondial en ligne de mire.

De retour en Ligue 1 l’été dernier, Mattéo Guendouzi s’est rapidement imposé comme un titulaire à l’Olympique de Marseille. Autant sous Jorge Sampaoli que sous Igor Tudor, le milieu de terrain est devenu un incontournable dans l’entrejeu de l’OM. Ses prestations lui ont ouvert les portes de l’équipe de France avec laquelle il a honoré sa première sélection en septembre 2021. Régulièrement convoqué depuis lors par Didier Deschamps, le milieu âgé de 23 ans s’est confié sur son avenir à court terme, à quelques semaines du Mondial. Le milieu olympien souhaite faire partie de l’aventure au Qatar. Il a livré cette confidence dans un entretien accordé à beIn Sports.

Une sortie qui s’adresse notamment à Didier Deschamps. Surtout qu’aucune place ne semble assurée chez les Bleus au moment où les blessures s’enchaînent. La dernière en date est celle du Mancunien Raphaël Varane, touché à la cuisse samedi lors du match nul contre Chelsea (1-1).

« C’est un rêve d’être à la Coupe du monde, un rêve d’être en équipe de France depuis tout jeune. J’espère jouer, gratter le maximum de minutes mais le plus important reste l’équipe. Si je suis remplaçant, je suis remplaçant. Si je suis titulaire, je suis titulaire. J’essaie de montrer au coach qu’il peut me faire confiance. Quand il a fait appel à moi, j’ai toujours essayé d’être le meilleur possible. J’espère y être ! »