OL, SRFC, RC Lens : Découvrez le onze type de la 12e journée de Ligue 1

Publié par Thomas le 24 octobre 2022 à 12:34

La victoire probante du PSG contre l'ACA avec un Messi en feu, le but salvateur de Lacazette pour l' OL ou le match XXL de Fofana avec le RC Lens. Découvrez le onze type de la 12e journée de Ligue 1 de la rédaction de Foot sur 7.

RC Lens : Deux joueurs du RCL dans l’équipe type

Qui pourra stopper la folle avancée du Racing Club de Lens en Ligue 1 ? Les hommes de Franck Haise, auteurs d’un début d’exercice en trombe, ont de nouveau acté un succès crucial ce week-end contre l’Olympique de Marseille, rival au classement. Une victoire acquise grâce à un but de David Pereira da Costa dans le dernier quart d’heure. Mais si le milieu offensif de 21 ans a offert les 3 points aux Sang et Or samedi soir, ce sont deux autres cadres de l’effectif qui figurent dans le onze type de Ligue 1.

Etincelant depuis son arrivée cet été, le portier du RC Lens, Brice Samba, s’est une nouvelle fois illustré en Ligue 1 contre son ancien club, l’ OM. Auteur de 3 arrêts cruciaux face aux Olympiens, le gardien franco-congolais a permis aux Lensois d'acter un nouveau clean sheet en championnat. Sur une lancée folle cette saison, le joueur de 28 ans ne semble plus si loin des portes de l’Equipe de France, à quelques semaines de l'annonce de la liste de Didier Deschamps.

Outre Brice Samba, le virevoltant Seko Fofana se retrouve logiquement dans le onze type de Ligue 1. Le milieu ivoirien, pisté par le PSG cet été, a de nouveau livré une prestation de grande classe, offrant un travail défensif précieux. Contre l’ OM ce ne sont pas moins de 9 ballons que le box-to-box de 27 ans a récupéré.

OL : Le Général Lacazette ne déçoit (presque) jamais

Enfin victorieux après une série noire de 6 matches sans victoire, les hommes de Laurent Blanc ont offert de belles choses aux supporters qui espéraient un sursaut d’orgueil dans le jeu, après plus d’un an de déception sous Peter Bosz. Si tout n’est pas parfait, l’Olympique Lyonnais a vraisemblablement renoué avec la confiance, en témoigne son succès rageur obtenu en toute fin de rencontre face au Montpellier HSC. Véritable satisfaction depuis son arrivée cet été, l’Argentin Nicolas Tagliafico a incarné cette force de caractère lyonnaise samedi après-midi à la Mosson, grâce à ses projections offensives mais également son sens du placement.

Si l’ancien joueur de l’Ajax figure dans le onze type, il est accompagné par la star des Gones, Alexandre Lacazette. L’international français a inscrit le but victorieux de l’ OL à la 90e minute, après avoir délivré une passe décisive à Houssem Aouar en première mi-temps. Sa passe manquée pour Moussa Dembélé pour le 2-0 est toutefois une ombre au tableau du "Général". Autre élément essentiel du renouveau lyonnais, Maxence Caqueret a offert une copie impressionnante contre le MHSC, livrant sans nul doute son meilleur match de la saison (avec une passe délicieuse pour Lacazette lors du but).

Porté par un Messi de gala, le PSG se rassure à Ajaccio

Autre équipe représentée dans ce onze type, le Paris Saint-Germain a enregistré un succès bienvenu vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Si Kylian Mbappé s’est offert un doublé, c’est bien son compère de l’attaque, Lionel Messi, qui a le plus brillé contre l’AC Ajaccio. Auteur d’un but sublime et de deux passes décisives, l’Argentin poursuit sur sa lancée impressionnante du début de saison avec déjà 6 réalisations et 9 assists en 11 matches. Derrière le septuple Ballon d’Or, Marquinhos, a retrouvé de sa superbe depuis le passage en 4-3-3 de son équipe. Le Brésilien a une nouvelle fois fait preuve de sérieux au côté de Nordi Mukiele contre l’équipe corse.

Le reste du onze type est complété par Hamari Traoré (Stade Rennais), Andrei Girotto (FC Nantes), Angel Gomes (LOSC) et Romain del Castillo (Stade Brestois).

Onze type de Ligue 1 pour la 12e journée :