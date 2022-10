Toulouse FC : Un défenseur absent avant le déplacement au RC Lens

Publié par Jules le 25 octobre 2022 à 15:48

Le Toulouse FC affronte le RC Lens ce week-end. Un match qui sera difficile à négocier pour le Téfécé, d'autant plus qu'un joueur important sera absent.

Toulouse FC : Un défenseur toulousain absent contre le RC Lens

Le Toulouse FC se déplace à Lens ce vendredi pour un match qui s'annonce compliqué pour les hommes de Philippe Montanier. Pour ce match de Ligue 1, le TFC sera privé de Rasmus Nicolaisen qui a été expulsé contre le RC Strasbourg ce week-end. Titularisé lors des 12 rencontres de championnat depuis le début de saison, le Danois manquera son premier match lors du choc face au RC Lens.

C'est une perte terrible pour le Toulouse FC, d'autant que Rasmus Nicolaisen réalisait de très bonnes performances depuis le début de la saison. Philippe Montanier devra donc se creuser la tête pour remplacer le solide défenseur danois afin de s'assurer une stabilité défensive contre un RC Lens très offensif. Le doute plane donc concernant le remplaçant du joueur qui accompagnera Anthony Rouault dans la défense du Téfécé ce vendredi.

Un manque de profondeur en défense au TFC

Cette suspension tombe très mal pour le Toulouse FC. En effet, la défense n'est pas la zone du terrain où Philippe Montanier a le plus de choix. Depuis le début de saison, le coach toulousain a toujours titularisé les deux mêmes joueurs à ce poste, à savoir Rouault et Nicolaisen. À priori, cela devrait être le tout jeune Kévin Keben, 18 ans seulement, qui occupera la place laissée libre par le Danois contre le RC Lens.

Le Toulouse FC devra se montrer solide en dépit de cette absence importante, d'autant plus que le club affronte le RC Lens, 2e du championnat après sa victoire contre l'OM ce week-end au Vélodrome. Le Téfécé tentera donc de ramener un résultat de son voyage en Artois et devrait compter sur l'un des hommes du club, Branco van den Boomen, même si son avenir au club est remis en cause ces derniers jours.