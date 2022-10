RC Lens : Les blessures s'accumulent dans l'effectif du RCL

Publié par Enzo Vidy le 25 octobre 2022 à 18:43

Lors de la belle victoire du RC Lens samedi sur la pelouse du Vélodrome, Franck Haise a dû faire face à une nouvelle blessure.

RC Lens : L'infirmerie ne cesse de se remplir au RCL

C'est un bilan en demi-teinte après ce week-end de Ligue 1 pour les Lensois. Malgré le précieux succès que les hommes de Franck Haise sont allés chercher à Marseille samedi dernier, un nouveau blessé est à déplorer. Après un gros contact avec Pape Gueye en fin de première période, Przemyslaw Frankowski s'est retrouvé avec le nez en sang, mais a tout de même disputé l'intégralité de la rencontre. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, son entraîneur a déclaré que le polonais souffrait d'une fracture ouverte du nez. Une opération du nez n'est pas à exclure pour l'ailier du RCL qui pourrait être indisponible pendant un certain temps.

Cette nouvelle blessure vient s'ajouter à celle de Jimmy Cabot, victime d'une rupture du ligament croisé, et celle de Jonathan Gradit, blessé depuis le 9 septembre dernier à la clavicule. Ce dernier est tout de même espéré pour la réception du Toulouse FC vendredi prochain à Bollaert.

RC Lens : Le banc manque de profondeur au RCL

L'excellent début de saison lensois commence à se faire ressentir sur les organismes. Les blessures s'enchaînent semaines après semaines et le banc, notamment en défense, ne pourra pas combler tous les manques. Si Jonathan Gradit devrait pouvoir prétendre à une place dans le groupe pour la réception du Téfécé, la saison est en revanche quasiment terminée pour Jimmy Cabot. La trêve, qui approche à grand pas, devrait faire le plus grand bien aux hommes de Franck Haise, pour se remettre d'aplomb et continuer à batailler pour le podium en deuxième partie de saison.

En attendant, il reste trois matchs aux Lensois pour consolider leur deuxième place, face à trois adversaires relativement abordables pour le RCL, à savoir Toulouse, Clermont Foot et l'Angers SCO. L'occasion de passer la trêve en étant le dauphin du PSG est désormais bien réelle pour le RC Lens.