RC Lens Mercato : C'est confirmé, Haise boucle une première signature

Après avoir vu son contrat prolongé jusqu'en 2027 au RC Lens, Franck Haise va prochainement finaliser une autre opération importante au RCL.

RC Lens Mercato : Franck Haise va prolonger ses hommes forts

La belle histoire se poursuit pour Franck Haise, récemment passé manager du Racing Club de Lens. Le coach artésien a acté ce week-end un nouveau succès en Ligue 1, et pas des moindres, face à l’Olympique de Marseille. Grâce à un but plein d’opportunisme de David Pereira da Costa, les Sang et Or ont pris le dessus sur leur rival au classement, et pointent désormais à la place de dauphin derrière le PSG, avec 27 points. Si le RC Lens a récemment enregistré le départ de Florent Ghisolfi vers l’OGC Nice, le club ne semble pas connaître de baisse de régime en championnat et s’apprête à boucler une nouvelle prolongation. Au micro de Free Ligue 1, Franck Haise a en effet confirmé ce week-end la prolongation imminente de l’ensemble de son staff.

« J’avais, au-delà de mes fonctions, un regard transversal sur un certain nombre de choses, mais je n’avais pas demandé un poste plus élargi ni une promotion. J’ai la chance d’être dans un très beau club où j’ai beaucoup de confiance autour de moi », a annoncé le coach du RCL avant d’enchaîner. « J’ai un super staff qui va prolonger aussi. Je me suis dit « Vivons ça » en sachant très bien que je ne suis pas fou et que tout peut arriver. Pour l’instant, je kiffe, on kiffe avec le groupe et le staff. »

Une récompense logique pour une équipe (9 membres) qui accompagne Franck Haise au quotidien, liste où figure notamment Yannick Cahuzac, ancien milieu défensif du club artésien et désormais adjoint du coach lensois.

Brice Samba bientôt convoqué par Didier Deschamps au Mondial ?

Arrivé cet été en provenance de Nottingham Forest, Brice Samba réalise un début de saison sensationnel dans les buts Sang et Or, actant hier un nouveau clean sheet face à l’ OM. Alors que l’AC Milan a récemment annoncé le forfait longue durée de Mike Maignan, le portier lensois peut se permettre de rêver d’une première convocation en Bleus, à un poste où les options se font rares.

Si Alphonse Areola devrait accompagner Hugo Lloris pour la Coupe du Monde, Didier Deschamps est toujours en réflexion concernant son troisième rempart. Si des noms comme Alban Lafont (moins en vue cette saison) ou Steve Mandanda sont également cités pour faire le voyage au Qatar, nul doute que le sélectionneur tricolore garde un œil averti sur les performances de Brice Samba, qui pourrait être la belle surprise de la prochaine liste des Bleus.