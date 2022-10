ASSE : Le FC Metz prépare un coup contre l'AS Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2022 à 13:46

L’ ASSE se déplace sur le terrain du FC Metz, après la Coupe de France. À cette occasion, les Messins ont prévu de faire le plein du stade Saint Symphorien.

Le FC Metz a prévu une grande fête autour du match contre l' ASSE

Après le match du 7e tour de la Coupe de France contre Rodez, samedi, l’ ASSE a rendez-vous avec le FC Metz, lors de la 14e journée de Ligue 2. Un match prévu le 7 novembre en Moselle. Ce sera les retrouvailles entre deux clubs relégués en deuxième division en fin de saison dernière. Cette rencontre tombe à pique pour les Messins, car ils sont dans les festivités du 90e anniversaire du club. Et le FCM a mis le choc contre l’AS Saint-Etienne à profit pour clôturer les célébrations en apothéose avec ses supporters. Pour ce faire, le club à la croix de Lorraine a fixé un tarif unique de 10 euros pour l’entrée au stade lors de la venue de l’ ASSE. Le FC Metz donne ainsi l’opportunité à ses milliers de supporters de venir faire la fête et pousser leur équipe à la victoire, mais aussi découvrir la nouvelle tribune Sud de Saint Symphorien.

L’ AS Saint-Etienne ne sera pas à la fête !

18e de Ligue 2 après 13 journées de championnat, l’ ASSE ne sera évidemment pas à la fête, lors de ses retrouvailles avec le FC Metz. L’équipe de Laurent Batlles sera très concentrée sur l'enjeu du match, car son objectif est d’enchaîner une deuxième victoire en Ligue 2, après le précieux succès arraché à Amiens. « C’est une victoire qui fait plaisir à tous les supporters, aux joueurs et leur famille, mais ce n’est pas facile de pouvoir savourer pleinement cette victoire. On ne doit pas s’enflammer, car on reste dans une période délicate, on sait que c’est encore fragile », avait prévenu l’entraîneur des Verts après l victoire contre Amiens SC (0-1).

Avant son déplacement en Moselle, l’ ASSE compte 11 points, alors que le FC Metz est 12e avec 15 points. Cependant, l'équipe de Laszlo Boloni est sur une série négative de trois matchs sans victoire et sans aucun but marqué, dont deux défaites (2-0).