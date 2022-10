RC Lens Mercato : Le RCL passe à coté d'un crack du FC Lorient !

Publié par Enzo Vidy le 26 octobre 2022 à 16:22

Alors qu'il réalise un très bon début de saison, un attaquant du FC Lorient a bien failli s'engager au RC Lens avant de signer chez les Merlus.

RC Lens Mercato : Dango Ouattara avait tapé dans l'oeil de Franck Haise

Déjà auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 12 journées de championnat, Dango Ouattara réalise un début de saison très prometteur avec le FC Lorient. Arrivé au club en juillet 2020 en provenance du Burkina Faso, l'attaquant du FCL ne s'est pas tout de suite engagé avec le club lorientais. En effet, environ une semaine après son arrivée, le burkinabé est parti faire des essais dans le Pas-De-Calais avec la réserve des Sang et Or dirigée à l'époque par un certain...Franck Haise. Et d'après l'entraîneur de la réserve lorientaise, Arnaud Le Lan, l'actuel entraîneur du RC Lens avait apprécié le profil de Dango Ouattara :

"Il est parti après sur un essai à Lens, on l’avait laissé partir en espérant le revoir. La chose qui nous a vraiment décidé, c’est le fait que l’entraîneur de la réserve lensoise de l’époque n’était autre que Franck Haise. On avait eu écho que le profil lui avait beaucoup plu aussi."

Finalement, l'actuel attaquant du FC Lorient n'a pas été retenu par les dirigeants lensois, et il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de l'effectif lorientais.

RC Lens : Les lensois ne sont pas à plaindre en attaque

Actuel dauphin du PSG en Ligue 1, les Lensois rayonnent en ce début de saison. Très solide défensivement avec seulement huit buts encaissés en douze rencontres disputées, les hommes de Franck Haise sont également brillants offensivement, avec des joueurs rapides, techniques et efficaces devant les cages adverses. Car même si l'attaque des Sang et Or n'est pas la plus prolifique de notre championnat, elle reste redoutable, notamment avec la recrue belge Lois Openda ou encore Florian Sotoca.

Des attaquants comme Alexis Claude Maurice et Wesley Said, plus souvent sur le banc, sont, eux aussi, capables de faire des différences lorsqu'ils rentrent en cours de matchs. Alors oui, au vu des récentes performances de Dango Ouattara à Lorient, cela peut paraître frustrant de l'avoir laissé filer en 2020, mais l'attaque lensoise a tout de même fière allure aujourd'hui.