06 avril 2023

À deux jours du choc entre l' OGC Nice et le PSG, Didier Digard a acté trois forfaits dans l'effectif du Gym pour cette rencontre.

Samedi soir, l' OGC Nice entame une semaine déterminante pour la suite de sa saison. Les hommes de Didier Digard, qui restent sur quatre matches sans victoire, vont d'abord recevoir le PSG à l'Allianz Riviera, avec l'objectif de prendre les trois points. 8es au classsement, les Aiglons auront peut-être l'opportunité de revenir à quatre points du LOSC en fonction du résultat des hommes de Paulo Fonseca à Angers quelques heures plus tôt.

Mais pour cela, il faudra être capable de proposer une bien meilleure prestation que celle fournie à Angers la semaine dernière (1-1). En effet, l' OGC Nice a été plus que bousculé par la lanterne rouge de Ligue 1, chose que n'avait absolument pas apprécié Dante à l'issue de la rencontre."On pensait qu'on allait pouvoir gagner avec la même intensité qu'à l'entraînement, voire moins. C'est encore un gros apprentissage. Il faut qu'on se remette tous en question. Il faut de la rigueur, plus d'exigence, plus de sacrifice, savoir se faire mal physiquement et mentalement dans ce type de match."

Pour la rencontre de samedi soir face au PSG, l' OGC Nice ne pourra toujours pas compter sur un effectif au complet. En effet, trois joueurs niçois ne seront pas disponibles pour cette affiche de prestige.

OGC Nice : Lotomba, Atal et Diop absents contre Paris

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Digard a confirmé la présence d'Hicham Boudaoui face au PSG samedi soir. En revanche Jordan Lotomba, Youcef Atal et Sofiane Diop ne pourront pas être de la partie. "Hicham Boudaoui a repris cette semaine, il va bien. Il n’est pas gêné. Il est de mieux en mieux après chaque séance. C’est forcément une bonne chose pour nous. Youcef Atal, Sofiane Diop et Jordan Lotomba sont indisponibles."

Trois absences préjudiciables pour l' OGC Nice, dans un moment charnière de sa saison. Pour rappel, après la réception du PSG samedi soir, le Gym sera en déplacement à Bâle pour le quart de finale aller de la Conference League.