PSG Mercato : Un ancien talent de l'OL dans le viseur de Campos

Publié par Thomas G. le 27 octobre 2022 à 09:48

Très actif en coulisse pour renforcer l'effectif du PSG, Luis Campos aurait coché le nom d'un ancien grand talent de l'OL.

PSG Mercato : Le Paris SG cible un international brésilien

Le Paris Saint-Germain veut continuer de renforcer son milieu de terrain lors des prochains mercatos. Depuis le départ de Thiago Motta en 2017, le club de la capitale n’a pas réussi à trouver un remplaçant digne de ce nom. Le PSG veut créer un milieu aussi solide que le milieu composé de Blaise Matuidi, Thiago Motta et Marco Verratti qui avait fait le bonheur du Paris SG. Dans cette optique, le Paris Saint-Germain a recruté plusieurs milieux l’été dernier et Luis Campos veut continuer de renforcer ce secteur.

Selon Calciomercato, le PSG fait partie de la liste des candidats à la signature de l’international auriverde Bruno Guimaraes. Cette saison, le milieu brésilien impressionne en Premier League et ses performances ont attiré de nombreux clubs. Le Real Madrid est également intéressé par son profil, Carlo Ancelotti souhaiterait recruter l’international brésilien en cas de départ de Toni Kroos.

Malgré l’intérêt des Merengues et du PSG, Bruno Guimaraes est focalisé sur sa saison avec Newcastle. Les Magpies sont 4es de Premiere League, et le club, récemment racheté par un fond saoudien, pourrait être la surprise en fin de saison. En cas de qualification pour la Ligue des Champions, Bruno Guimaraes pourrait snober le PSG et le Real Madrid pour poursuivre son idylle avec les Magpies.

PSG Mercato : Un second duel avec le Real Madrid pour un prodige brésilien ?

En parallèle du dossier Bruno Guimaraes, le Paris SG et le Real Madrid pourraient être en concurrence pour un second talent de la Seleçao. Les deux clubs suivent attentivement la situation du nouveau joyau du football brésilien, Endrick. À l’heure actuelle, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont les deux clubs les mieux placés pour enrôler le buteur de 16 ans. Les Parisiens et les Merengues devraient passer à l’action lors du prochain mercato estival pour éviter une trop forte concurrence.