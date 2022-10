OM : Tudor en pleine tempête, des choix contestés après Francfort

Publié par Timothée Jean le 27 octobre 2022 à 14:18

L' OM s'est incliné ce mercredi soir sur la pelouse de Francfort (2-1). Et l’entraîneur Igor Tudor n’est pas épargné par les critiques.

OM : Igor Tudor avec moins d’assurance derrière

5e de Ligue 1, l’ OM n’avance plus. Lors de ses cinq dernières rencontres, le club phocéen a concédé quatre défaites, dont trois revers consécutifs en championnat. Un sérieux coup d’arrêt et des résultats en berne qui inquiètent les supporters de l’Olympique de Marseille. Et dans de telles conditions, les regards se tournent logiquement vers l’entraîneur Igor Tudor. Un temps épargné par les critiques après un début de saison réussi en Ligue 1, le coach de l’Olympique de Marseille commence à agacer les fans marseillais, notamment pour ses choix tactiques.

Pour le match contre l’Eintracht Francfort, le technicien croate avait décidé de maintenir son onze de départ habituel, avec une défense à trois composée de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi. Vivement critiqué lors de la défaite face au RC Lens le week-end dernier, le défenseur argentin conserve toujours la confiance de son entraîneur. Néanmois, force est de constater que Leonardo Balerdi et Samuel Gigot sont passés à côté de leur match face à l’écurie allemande. Les Marseillais ont connu un véritable naufrage défensif à Francfort. Un constat dénoncé par Pierre Ménès.

« Encaisser deux buts sur des fautes défensives : ce n’est pas la peine de jouer avec autant de défenseurs pour être aussi friables derrière. Je pense que Balerdi et Gigot n’ont pas le niveau de la Ligue des Champions », a dénoncé l’ancien consultant de Canal + dans son émission Face à Pierrot.

Veretout, Guendouzi... des décisions contestées à Marseille

Dans l’entrejeu, Igor Tudor avait aussi décidé d’associer Jordan Veretout au côté de Valentin Rongier. L’ancien joueur de l’AS Rome a réalisé quelques gestes de grande classe, mais n’a jamais su créer le décalage ou faire le bon choix au moment opportun. Alors qu’il semblait accuser le coup en deuxième période, l’international français a tout de même disputé l'intégralité de la rencontre. Cette décision passe très mal auprès de bon nombre d’observateurs.

« Veretout tire les corners. Veretout tire les coups francs. Veretout est titulaire à tous les matchs. Veretout est inutile. Et Tudor est à côté de la plaque sur ce dossier. Insister avec ce joueur à côté de Rongier est en train de tuer le club ces dernières semaines sportivement » a publié le journaliste Thomas Bonnavent sur son compte Twitter.

En revanche, Mattéo Guendouzi n’a pas eu cette chance. L’unique buteur de l’ OM lors de cette défaite à Francfort est sorti à l’heure de jeu. Il a été remplacé par Cengiz Ünder en vue d’apporter plus de solutions offensives. Un choix tactique perdant, puisque les Marseillais ne sont jamais parvenus à recoller au score.

Un manque de réalisme en attaque

En effet, les attaquants de l’ OM ont manqué de précision dans le dernier geste. Malgré les nombreuses occasions, ils ne sont jamais parvenus à égaliser. Un manque d’efficacité qu’il faudra rapidement corriger pour la suite de la saison. Battu à Francfort, l’Olympique de Marseille se retrouve en mauvaise posture sur la scène européenne. Les Marseillais auraient une ultime opportunité mardi prochain face à Tottenham.

« Nous avons cette finale la semaine prochaine. Je suis impatient de débuter ce match. Ce sera un match incroyable, le match de l'année devant 70 000 supporters. Jouer ce genre de match est génial », a déclaré Igor Tudor en conférence de presse. La donne est simple, l’ OM devra s’imposer la semaine prochaine face au club londonien dans le but de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions.