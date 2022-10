Mercato PSG : Un milieu argentin en passe de revenir au Paris SG

Publié par Thomas le 27 octobre 2022 à 13:48

Alors que Luis Campos prépare déjà son mercato pour 2023, le PSG pourrait voir débarquer un milieu en grandes difficultés en Italie.

Mercato PSG : Leandro Paredes proche de revenir au Paris SG

Poussé vers la sortie cet été et débarqué en toute fin de mercato à la Juventus de Turin, l’international argentin Leandro Paredes connaît une passe délicate dans son nouveau club. Plutôt convaincant au Paris Saint-Germain mais barré par une concurrence féroce dans l’entrejeu, le joueur pensait pouvoir retrouver sa superbe du côté de la Vieille Dame qui s’était de son côté séparée d’Arthur Melo (Liverpool) et Denis Zakaria (Chelsea). Deux mois plus tard, la situation est encore plus chaotique pour l’ancien joueur du Zénith, qui n’a disputé que 7 petits bouts de rencontres de Serie A, sans jamais se mettre en avant. Une tendance négative qui pousse le club turinois à revoir ses plans concernant l’international argentin.

Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport dévoile que Leandro Paredes pourrait tout simplement ne pas être conservé par la Juventus qui, pour rappel, avait obtenu le milieu de terrain en prêt avec option d’achat cet été. Sous contrat jusqu’en 2024 au PSG, Leandro Paredes devrait ainsi revenir dans l’équipe de Christophe Galtier l’été prochain. Une bien mauvaise nouvelle pour Luis Campos qui pensait s'être débarrassé de l’international argentin cet été.

Vers un nouveau prêt de Leandro Paredes en 2023 ?

Après s’être délesté de nombreux milieux de terrain lors du mercato (Herrera, Wijnaldum, Gueye, Paredes...), Luis Campos a instauré une nouvelle dynamique dans son entrejeu en recrutant des joueurs plus techniques comme Vitinha ou encore Fabian Ruiz. Alors qu’un certain équilibre semble avoir été trouvé dans le 4-3-3 de Christophe Galtier, les joueurs prêtés cet été et susceptibles de revenir savent qu’il sera impossible de faire son trou au PSG.

Dans cette optique, Leandro Paredes ne devrait pas faire long feu dans la capitale et pourrait repartir directement en prêt dans une nouvelle écurie. À un an de la fin de son contrat l’été prochain, le natif de San Justo pourrait également être vendu par le Paris Saint-Germain, bien que sa valeur marchande (17 millions d'euros) ait considérablement diminué depuis la saison dernière.