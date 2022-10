FC Nantes : La grande fierté de Kombouaré après Qarabag

Antoine Kombouaré s’est exprimé après le précieux succès du FC Nantes contre Qarabag (2-1) à La Beaujoire jeudi en Ligue Europa.

Fin de série pour le FC Nantes en Coupe d’Europe. Après trois défaites de rang en Ligue Europa, le FCN a renoué avec le succès ce jeudi. Opposé à Qarabag lors de la 5e journée de la C3, le club des bords de l’Erdre s’est imposé deux buts à un à La Beaujoire. Une fois de plus, les Canaris s’en sont remis à leur homme en forme, Ignatius Ganago, pour se défaire de leur adversaire azerbaïdjanais. Le Camerounais a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel. Ludovic Blas a ouvert le score pour Nantes en première mi-temps. Les visiteurs sont parvenus à revenir au score au retour des vestiaires suite à un penalty transformé par Filip Ozobic (56e).

Grâce à ce succès, les Jaune et vert conservent leur chance de qualification pour les 16es de finale de la Ligue Europa. Les poulains d’Antoine Kombouaré doivent s’imposer contre l’Olympiakos lors de la dernière journée et espérer un nouveau faux pas de Qarabag face au leader Fribourg. L’entraîneur nantais s’est d’ailleurs exprimé au micro d’Ouest France après cette victoire.

Le coach du FC Nantes savoure ce précieux succès face à Qarabag. Cette victoire constitue également une revanche pour le FCN. Les Azerbaïdjanais s’étaient imposés (3-0) lors de la dernière confrontation entre les deux équipes lors de la 2e journée. Le technicien kanak se projette déjà sur le choc contre l’Olympiakos jeudi prochain. Antoine Kombouaré espère ramener une victoire. Il souhaite avant tout engranger de la confiance en championnat ce dimanche avec la réception de Clermont.

« J’espère que c’est une victoire qui va marquer un tournant. Mais j’ai appris dans le foot qu’il faut rester humble, vigilant parce qu’on n’est pas encore tiré d’affaire. […] On va jouer pour gagner ce match à Athènes face à l’Olympiakos, et puis surtout, comme on l’a fait ce soir, faire durer le suspense le plus longtemps, faire douter le plus possible cette équipe de Qarabag qui devra à tout prix gagner. S’ils font nul et que nous gagnons, nous passerons deuxièmes, donc oui on va jouer le coup à fond. »