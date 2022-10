Barça Mercato : Xavi est fixé sur son avenir au FC Barcelone

Publié par Thomas G. le 28 octobre 2022 à 16:31

Le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions, ce qui fait planer un doute sur l'avenir de Xavi. Les dirigeants du Barça ne pensent pas forcément à son départ.

Barça Mercato : Xavi parti pour rester au FC Barcelone ?

Le FC Barcelone a été éliminé pour la 2e année consécutive en phase de poules de la Ligue des Champions. Les Blaugranas sont assurés d’être 3e devant le Viktoria Plzen et seront reversés en Ligue Europa. Une situation compliquée pour le FC Barcelone qui avait noué de grands espoirs après le mercato estival. Le poste de Xavi à la tête du Barça était en danger et un licenciement de l’entraîneur espagnol a été évoqué par la presse espagnole.

Selon les informations du journaliste espagnol, Dario Montero, les dirigeants du FC Barcelone ne souhaitent pas se séparer de Xavi. Les Blaugranas estiment que l’entraîneur espagnol est l’homme de la situation. Malgré la nouvelle débâcle du Barça, Xavi garde toute la confiance de ses dirigeants. Néanmoins, l’ancien capitaine du Barça sera désormais scruté au moindre faux pas, en cas d’échec en Liga son avenir pourrait de nouveau être remis en question.

Dans le même temps, le FC Barcelone pourrait se montrer actif durant le mercato hivernal, les Blaugranas veulent renforcer l’effectif pour éviter de nouvelle désillusion. Jordi Alba et Gerard Piqué pourraient quitter le club pour réduire la masse salariale. Le départ des deux légendes du Barça devrait permettre aux Catalans d’économiser 146 millions d’euros. Une économie non-négligeable qui pourrait faciliter la venue de joueurs de renoms au FC Barcelone.

Barça Mercato : Les Blaugranas veulent gagner un titre

Après l'élimination en Ligue des Champions, l’objectif est clair pour le Barça : remporter tous les trophées restants, la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue Europa. Ce triplé pourrait sauver la saison des Blaugranas et permettre à Xavi de garder son poste. Le FC Barcelone compte également sur les retours de Ronald Araujo et Andreas Christensen qui devraient revenir après la Coupe du Monde. Prochain rendez-vous samedi pour les Blaugranas qui affrontent Valence pour la 12e journée de Liga.