Barça Mercato : Le FC Barcelone prêt à se séparer de deux légendes

Publié par Thomas G. le 27 octobre 2022 à 21:18

L'élimination du Barça en Ligue des Champions ne sera pas sans conséquences. Deux légendes du FC Barcelone pourraient partir dès janvier.

Barça Mercato : Le FC Barcelone pourrait sacrifier deux légendes

Le FC Barcelone va devoir trouver des solutions après l’élimination en phase de poule de la Ligue des Champions. Les Blaugranas avaient prévu de se qualifier pour les quarts de finale la compétition et cette élimination représente un manque à gagner de 20 millions d’euros. Dans l’optique de sauver les comptes du FC Barcelone, Joan Laporta aurait déja pris une décision importante.

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone souhaiterait se séparer de Jordi Alba et Gerard Piqué. Les Blaugranas auraient d’ores et déjà commencé à négocier les départs des deux internationaux espagnols. Jordi Alba et Gerard Piqué sont sous contrat jusqu’en 2024 et leurs salaires pèsent lourd dans la masse salariale du Barça.

Les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient les libérer de leurs contrats pour faire des économies. Si Jordi Alba et Gerard Piqué restent jusqu’au terme de leur contrat, le Barça devra débourser 145 millions d’euros. Une somme conséquente qui pourrait de nouveau faire plonger les Blaugranas dans la crise. Reste à savoir quelles seront les intentions des deux défenseurs catalans. Jordi Alba et Gerard Piqué avaient annoncé à plusieurs reprises leurs désirs de terminer leurs carrières au Barça.

Barça Mercato : De nombreux départs à prévoir cet été ?

Le FC Barcelone pourrait faire face à une fuite de talents lors des deux prochains mercatos. En plus de Gerard Piqué, le Barça pourrait également sacrifier Memphis Depay et Frenkie de Jong. Les deux internationaux néerlandais disposent d’une bonne valeur marchande et les Blaugranas pourraient les vendre pour renflouer les caisses du club. Le Barça pourrait également perdre Ansu Fati, l’international espagnol désire plus de temps de jeu. L’ailier de 19 ans estime que son statut dans l’effectif n’est pas assez important. Si la situation ne s’améliore pas, Ansu Fati pourrait demander à partir malgré sa récente prolongation.