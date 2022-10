FC Nantes : Kombouaré maintient la pression sur le FCN après Qarabag

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2022 à 15:01

Le FC Nantes s’est relancé en Ligue Europa après sa victoire sur Qarabag, mais Antoine Kombouaré maintient la pression sur son équipe.

Le FC Nantes garde un mince espoir de qualification en Ligue Europa

Le FC Nantes garde espoir pour une qualification pour le tour suivant de la Ligue Europa. Les Canaris se sont remis en course dans le groupe G en infligeant une défaite à Qarabag (2-1), au stade de la Beaujoire, lors de la 5e journée de la phase de poule. Désormais 3e avec 6 points, le FCN a la possibilité de finir à la 2e place qualificative en doublant le club azerbaïdjanais, lors de la dernière journée, le 3 novembre. À condition que l’équipe d’Antoine Kombouaré gagne le match contre l’Olympiakos (2 points) d’ores et déjà éliminé, et que le Qarabag (7 points) ne gagne pas face au SC Fribourg (13 points) déjà qualifié et assuré de finir à la première place du groupe.

Antoine Kombouaré préfère se concentrer sur la Ligue 1

L’espoir de qualification du FC Nantes existe certes, mais Alban Lafont et ses coéquipiers ne sont plus maîtres de leur destin. D’ailleurs, leur entraîneur est déjà passé à autre chose après avoir félicité ses joueurs pour la victoire de jeudi soir. Il s’est tourné immédiatement vers la Ligue 1 et le match contre Clermont Foot, dimanche à 15h à la Beaujoire. Antoine Kombouaré a invité ses joueurs à se concentrer sur la rencontre de la 13e journée du championnat.

« La Coupe d'Europe, c'est bien, mais c'est pour les joueurs et le public. Moi je suis focalisé sur le championnat et notre classement ne me plaît pas. Il faut rester humble et vigilant. On n'est pas tiré d'affaire. C'est le début de quelque chose, on est en train de sortir la tête de l'eau, mais j'attends confirmation dimanche. »

Le FC Nantes fait un début de saison compliqué. Le FCN est 15e de Ligue 1 avec seulement 2 points de plus que le Stade Brestois (17e) et l’AJ Auxerre (18e) et 3 points de plus que l’AC Ajaccio (19e) et Angers SCO (20e), tous relégables.