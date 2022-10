OM : Tudor annonce une surprise en attaque contre Strasbourg

Après la Ligue des champions, l’ OM retrouve la Ligue 1 ce week-end, avec un déplacement à Strasbourg. Igor Tudor procédera à une surprise pour ce match.

Quatre jours après sa défaite face à l’Eintracht Francfort (2-1) en Ligue des Champions, l’ OM se déplace ce samedi sur la pelouse du RC Strasbourg pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a prévu de modifier son onze de départ, notamment en ce qui concerne son secteur offensif. En effet, présent en conférence de presse à la veille du match, Igor Tudor a ouvertement expliqué qu’il rechassait sérieusement à la possibilité de titulariser Bamba Dieng.

Revenu à Marseille à la suite de son transfert manqué à l’OGC Nice, l’international sénégalais est relégué dans la hiérarchie des attaquants de l'Olympique de Marseille. S’il a récemment réintégré le groupe phocéen, le joueur de 22 ans doit se contenter d’un faible temps de jeu. Depuis l’entame de la saison, il n’a disputé que 4 petites rencontres. Bamba Dieng a donc de fortes chances de connaitre sa première titularisation de la saison face au RC Strasbourg.

« Dieng est une option sérieuse pour demain. Il fait un bon travail, on évalue sa situation pour qu'il débute à Strasbourg. On est à peu près sur ces chiffres (six changements dans le onze) pour demain », a déclaré Igor dans des propos rapportés par Le Phocéen.